صحة مطروح تقدم 43191 خدمة طبية وإجراء 199 عملية جراحية خلال أسبوع

أعلن الدكتور أحمد رفعت مدير مديرية الصحة بمطروح أنه استمراراً لخطة مديرية الصحة المبرمة لتقديم الخدمات الصحية المتميزة للمواطنين بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية .

استقبلت مستشفيات محافظة مطروح خلال الأسبوع الماضى 10156 مريض بأقسام الاستقبال والطوارئ ، وتم توقيع الكشف الطبي واجراء الفحوصات الطبية لعدد 15400 متردد على العيادات الخارجية الصباحية والمسائية في مختلف التخصصات .

كما تم اجراء عدد 173 عملية جراحية من بينهم عدد 13 عملية ذات مهارة ،وعدد 60 عملية كبرى وعدد 89 عملية متوسطة وعدد 37 جراحة صغري، كما تم اجراء عدد 757 تدخل جراحي بسيط بالاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية خلال نفس الفترة..

وتم حجز عدد 173 مريض باقسام الرعاية المركزة، وحجز عدد 190 حالة بأقسام الحضانات بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بمطروح وحجز عدد 608 مريض بالأقسام الداخلية المختلفة.

وأشار الدكتور احمد رفعت الى انه تم عمل عدد 804 جلسة غسيل كلوي واجراء عدد 3793 فحص بالاشعة وعدد 10715 فحص معملى

واكد الدكتور أحمد رفعت مدير مديرية الصحة بمطروح انه تم تشكيل عدة لجان مكبرة للمرور علي جميع مستشفيات المحافظة من مختلف الادارات الفنية والادارية بالمديرية .

و اشاد وكيل وزارة الصحة بمطروح، بجهود الفرق الطبية فى جميع القطاعات الصحية بالمحافظة ، مشيراً الى ان جميع العاملين بالقطاع الصحي بمطروح لم ولن يدخروا اى جهد لتقديم كافة اوجه الرعاية الطبية ورفع مستوي الخدمات الطبية المقدمة لأهالى مطروح وزائريها .