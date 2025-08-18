قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: برامج تدريبية لعناصر فلسطينية لتأهيلها على تولي مهمة الأمن فى القطاع
رئيس وزراء فلسطين يوجه رسالة هامة للجميع بعد شائعات الإخوان
وزير الخارجية: أوهام إسرائيل الكبرى عبث.. ونتمسك بالسلام العادل والشامل
وزير الخارجية: نعمل مع قطر وأمريكا في جهود الوساطة لإنهاء الحرب على غزة
وزير المالية: الرهان على القطاع الخاص كان في محله وانعكس بقوة فى نتائج الأداء
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة
نقص الكفاءات ومحدودية الوعي.. برلماني يكشف تحديات تطبيق الذكاء الاصطناعي
أولادنا في خطر.. قصة مدرسة آيلة للسقوط في المنيا وأهالي عزبة الصباح يستغيثون
الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية وضمان سعر صرف مرن
ضبط 18 ألف نسخة كتاب دراسي بدون تفويض داخل مكتبة بالأزبكية
وزيرة التضامن: مصر استقبلت عددًا كبيرًا من الجرحى بجانب إرسال المساعدات الإنسانية
وزيرة التضامن: مصر لم تتغيب يوما عن إغاثة ودعم الأشقاء فى غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إنشاء مكتبة مصر العامة بكفر المصيلحة في شبين الكوم

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية
مروة فاضل

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة  ،وذلك في إطار متابعة سير العمل بمشروع مكتبة مصر العامة بكفر المصيلحة بنطاق حي شرق ، وذلك بهدف الوقوف على آخر المستجدات والمراحل المتبقية من المشروع، جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد أمان منسق عام مكتبات مصر العامة الإقليمية، الدكتورة علا الغتمي مدير إدارة التعاون الدولي بالمحافظة ، أحمد فوزي المشرف العام على مكتبات مصر العامة بالمحافظة، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة ، وسام مراد مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة. 

رحب محافظ المنوفية بمدير صندوق مكتبات مصر العامة ، وتم استعراض آخر مستجدات ونسب إنجاز مشروع إنشاء مكتبة مصر العامة بكفر المصيلحة بنطاق حي شرق ،ومناقشة سبل تفعيل دور المكتبة في خدمة المجتمع المحلي وتنمية الوعي الثقافي، وأكد المحافظ  دعمه الكامل لكافة أشكال التعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة، بما يعود بالنفع على أبناء المحافظة ويسهم في إثراء الجانب المعرفي و الثقافي لهم، مؤكداً أن المشروع يمثل إضافة ثقافية كبرى لتقديم الخدمات الثقافية والفنية والترفيهية والتدريب على تكنولوجيا المعلومات لمختلف الفئات العمرية.

ووجه محافظ المنوفية بضرورة تسريع وتيرة العمل بالمشروع وتلافي كافة الملاحظات، موجهاً المشرف العام على مكتبات مصر العامة بسرعة إعداد هيكل وظيفي مدرب على تقديم الخدمة المكتبية ، موجهاً بالبدء في أعمال التجهيزات اللازمة من أثاث و تزويدها بكافة الكتب التي تناسب كافة الأعمار وكل ما تحتاجه من أوعية معلوماتية و رقمية و مطبوعات وتجهيزات تكنولوجية تمهيدًا لافتتاحها لخدمة أهالي المنطقة 

وخلال اللقاء أعرب مدير صندوق مكتبات مصر العامة عن سعادته بالتعاون المثمر مع محافظة المنوفية ، مشيداً بالدور الرائد لمحافظ المنوفية فى دعم المشروعات الثقافية  وحرصه الدائم على غرس القيم الإيجابية وتعزيز الهوية الوطنية بين الأجيال الجديدة 

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم لمشروعات صندوق مكتبة مصر العامة على أرض المحافظة والتوسع في إنشاء العديد من المكتبات لدورها الهام في إثراء الحركة الثقافية وتنمية الجوانب الوطنية لدى الشباب وبناء العقول فكرياً وثقافياً لحماية المجتمع من الأفكار المغلوطة ولتحقيق تنمية شاملة على أرض المنوفية ودفع عجلة البناء والتنمية في شتى القطاعات .

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية مكتبات مصر الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

دينا علاء

بعد أيام من الصمت.. التفاصيل الكاملة لإنهاء حياة بطلة سموحة دينا علاء

ساندي صلاح الضحية

بطلة واقعة أتوبيس وسط البلد: لمسني وهرب من الشباك.. وتلقيت تهديدات

دينا علاء بطلة سموحة

بطلة سموحة دينا علاء تنبأت بوفاتها بمنشور على فيس بوك

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

محكمة

اعترافات جديدة في مطاردة فتيات الواحات.. طالب هندسة: هم اللي ضحكوا

ترشيحاتنا

سيارات سيدان 2026 متوافرة بالسوق المصري

سيارات سيدان 2026 متوافرة بالسوق المصري بـ 750 ألف جنيه

ريلمى

تعرف على أحدث الهواتف الذكية بتكنولوجيا ريلمى العالمية

فيلهلم مايباخ مصمم أول سيارات مرسيدس

من هو فيلهلم مايباخ مصمم أول سيارات مرسيدس ؟

بالصور

دعاوى قضائية تتهم فولكس فاجن العالمية بالاحتيال في السيارات الكهربائية

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

أعلى 3 شاحنات استهلاكا للوقود في العالم

شاحنات
شاحنات
شاحنات

ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

بدون أي تكاليف.. جيلي بان كيك حلويات الصيف

جيلي بان كيك
جيلي بان كيك
جيلي بان كيك

فيديو

المتهمين

عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية

اطلقوا ورجعوا تاني

حب لا يموت.. نجوم فاجأوا الجمهور بعودة بعد الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد