إنشاء مكتبة مصر العامة بكفر المصيلحة في شبين الكوم

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة ،وذلك في إطار متابعة سير العمل بمشروع مكتبة مصر العامة بكفر المصيلحة بنطاق حي شرق ، وذلك بهدف الوقوف على آخر المستجدات والمراحل المتبقية من المشروع، جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد أمان منسق عام مكتبات مصر العامة الإقليمية، الدكتورة علا الغتمي مدير إدارة التعاون الدولي بالمحافظة ، أحمد فوزي المشرف العام على مكتبات مصر العامة بالمحافظة، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة ، وسام مراد مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة.

رحب محافظ المنوفية بمدير صندوق مكتبات مصر العامة ، وتم استعراض آخر مستجدات ونسب إنجاز مشروع إنشاء مكتبة مصر العامة بكفر المصيلحة بنطاق حي شرق ،ومناقشة سبل تفعيل دور المكتبة في خدمة المجتمع المحلي وتنمية الوعي الثقافي، وأكد المحافظ دعمه الكامل لكافة أشكال التعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة، بما يعود بالنفع على أبناء المحافظة ويسهم في إثراء الجانب المعرفي و الثقافي لهم، مؤكداً أن المشروع يمثل إضافة ثقافية كبرى لتقديم الخدمات الثقافية والفنية والترفيهية والتدريب على تكنولوجيا المعلومات لمختلف الفئات العمرية.

ووجه محافظ المنوفية بضرورة تسريع وتيرة العمل بالمشروع وتلافي كافة الملاحظات، موجهاً المشرف العام على مكتبات مصر العامة بسرعة إعداد هيكل وظيفي مدرب على تقديم الخدمة المكتبية ، موجهاً بالبدء في أعمال التجهيزات اللازمة من أثاث و تزويدها بكافة الكتب التي تناسب كافة الأعمار وكل ما تحتاجه من أوعية معلوماتية و رقمية و مطبوعات وتجهيزات تكنولوجية تمهيدًا لافتتاحها لخدمة أهالي المنطقة

وخلال اللقاء أعرب مدير صندوق مكتبات مصر العامة عن سعادته بالتعاون المثمر مع محافظة المنوفية ، مشيداً بالدور الرائد لمحافظ المنوفية فى دعم المشروعات الثقافية وحرصه الدائم على غرس القيم الإيجابية وتعزيز الهوية الوطنية بين الأجيال الجديدة

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم لمشروعات صندوق مكتبة مصر العامة على أرض المحافظة والتوسع في إنشاء العديد من المكتبات لدورها الهام في إثراء الحركة الثقافية وتنمية الجوانب الوطنية لدى الشباب وبناء العقول فكرياً وثقافياً لحماية المجتمع من الأفكار المغلوطة ولتحقيق تنمية شاملة على أرض المنوفية ودفع عجلة البناء والتنمية في شتى القطاعات .