وزير الخارجية : مصر لا يمكن أن تشارك في أي ظلم تاريخي على الشعب الفلسطيني

قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية، إننا نرفض رفضا قاطعا أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وأن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ثابت وراسخ ولا يتغير، مصر لا يمكن أن تشارك في أي ظلم تاريخي على الشعب الفلسطيني.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور محمد مصطفى، رئيس وزراء فلسطين، أننا نرفض التصريحات الإسرائيلية حول ما يسمى “إسرائيل الكبرى”، ومصر لا يمكن أن تشارك في أي ظلم تاريخي على الشعب الفلسطيني.



ولفت إلى أن مصر أسهمت بنحو 70% من المساعدات التي دخلت غزة، ومصر تواصل جهودها في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة.



