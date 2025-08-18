رئيس الوزراء الفلسطيني: مصر وقفت سدا منيعا أمام مخططات التهجير

أكد رئيس وزراء فلسطين، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري أمام معبر رفح: “على الرغم من وجودنا هنا فإن قلوبنا تسكن مع قطاع غزة، ولن نيأس فى وقف ما يحدث”.

وأضاف: “يدرك الجميع أن حجم المعاناة التي مر بها شعب فلسطين هي غير مسبوقة فى التاريخ المعاصر، ومنذ اليوم الأول كان موقف الحكومة الفلسطينية واضحة، حيث أن هذه الحرب يجب أن تتوقف وإستمرار معاناة الناس اليومية هي عار على جبين العالم والإنسانية”.

وتابع: “لا يعقل إستمرار إسرائيل فى منع ألاف الشاحنات المصطفة هنا للدخول إلى القطاع، وتواصل تجويع أكثر من مليوني فلسطيني فى القطاع، و نكمل مجددا الموقف الثابت لها ممثلة فى الرئيس السيسي ووقفت سدا منيعا فى وقف مخططات التهجير بالرغم من الجهود الهائلة التي أسىتهدفتها ونثمن الشعب المصري والحكومة ووقف مصر التاريخي إلى جانب القضية الفلسيطينة”.

وأشار: “رغم هذه المواقف المتقدمة لأغلبية دول العالم مما يجري فى القطاع إلا أن الأهل بحاجة إلى تحرك دولي أكثر فاعلية تجبر الاحتلال على إدخال المساعدات فورا ووقف سياسة التجويع للشعب”.

وأختتم بتوجيه رسالة إلى الشعب الفلسطيني: “لن يهدأ لنا بال حتي نعيد الحياة الكريمة لكم ونعيد الوحدة بقيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، ولا وقت للحزن ولا للمعاتبة وأهلنا فى غزة يحتجن لكل عمل جاد ومخلص لرفع الظلم عنهم، سنواصل إلتزامنا تجاه تقديم الخدمات لأهلنا فى قطاع غزة بمشاركة عشرات الألاف من موظفينا فى القطاع".