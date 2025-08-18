قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: برامج تدريبية لعناصر فلسطينية لتأهيلها على تولي مهمة الأمن فى القطاع
رئيس وزراء فلسطين يوجه رسالة هامة للجميع بعد شائعات الإخوان
وزير الخارجية: أوهام إسرائيل الكبرى عبث.. ونتمسك بالسلام العادل والشامل
وزير الخارجية: نعمل مع قطر وأمريكا في جهود الوساطة لإنهاء الحرب على غزة
وزير المالية: الرهان على القطاع الخاص كان في محله وانعكس بقوة فى نتائج الأداء
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة
نقص الكفاءات ومحدودية الوعي.. برلماني يكشف تحديات تطبيق الذكاء الاصطناعي
أولادنا في خطر.. قصة مدرسة آيلة للسقوط في المنيا وأهالي عزبة الصباح يستغيثون
الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية وضمان سعر صرف مرن
ضبط 18 ألف نسخة كتاب دراسي بدون تفويض داخل مكتبة بالأزبكية
وزيرة التضامن: مصر استقبلت عددًا كبيرًا من الجرحى بجانب إرسال المساعدات الإنسانية
وزيرة التضامن: مصر لم تتغيب يوما عن إغاثة ودعم الأشقاء فى غزة
رئيس الوزراء الفلسطيني: مصر وقفت سدا منيعا أمام مخططات التهجير

هاجر ابراهيم

أكد رئيس وزراء فلسطين، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري أمام معبر رفح: “على الرغم من وجودنا هنا فإن قلوبنا تسكن مع قطاع غزة، ولن نيأس فى وقف ما يحدث”.

وأضاف: “يدرك الجميع أن حجم المعاناة التي مر بها شعب فلسطين هي غير مسبوقة فى التاريخ المعاصر، ومنذ اليوم الأول كان موقف الحكومة الفلسطينية واضحة، حيث أن هذه الحرب يجب أن تتوقف وإستمرار معاناة الناس اليومية هي عار على جبين العالم والإنسانية”.

وتابع: “لا يعقل إستمرار إسرائيل فى منع ألاف الشاحنات المصطفة هنا للدخول إلى القطاع، وتواصل تجويع أكثر من مليوني فلسطيني فى القطاع، و نكمل مجددا الموقف الثابت لها ممثلة فى الرئيس السيسي ووقفت سدا منيعا فى وقف مخططات التهجير بالرغم من الجهود الهائلة التي أسىتهدفتها ونثمن الشعب المصري والحكومة ووقف مصر التاريخي إلى جانب القضية الفلسيطينة”.

وأشار: “رغم هذه المواقف المتقدمة لأغلبية دول العالم مما يجري فى القطاع إلا أن الأهل بحاجة إلى تحرك دولي أكثر فاعلية تجبر الاحتلال على إدخال المساعدات فورا ووقف سياسة التجويع للشعب”.

وأختتم بتوجيه رسالة إلى الشعب الفلسطيني: “لن يهدأ لنا بال حتي نعيد الحياة الكريمة لكم ونعيد الوحدة بقيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، ولا وقت للحزن ولا للمعاتبة وأهلنا فى غزة يحتجن لكل عمل جاد ومخلص لرفع الظلم عنهم، سنواصل إلتزامنا تجاه تقديم الخدمات لأهلنا فى قطاع غزة بمشاركة عشرات الألاف من موظفينا فى القطاع".

