التنسيقية : تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني برفح رسالة للعالم بأهمية الدور المصري

قال المهندس أحمد الباز عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين والأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر إن زيارة الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني إلى معبر رفح اليوم في زيارة تعد هي الأولى من نوعها وعقد مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية بدر عبد العاطي من أمام المعبر أبرز حجم الجهود المبذولة من الإدارة المصرية لنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة .

وأضاف "الباز" في تصريحات صحفية أن رئيس الوزراء الفلسطيني أرسل رسالة للعالم أجمع من أمام معبر رفع خلال كلمته أمام عشرات المراسلين الأجانب وممثلي القنوات الإخبارية العربية والدولية على أن إسرائيل مستمرة في اغلاق الجانب الفلسطيني من معبر رفح وتمنع آلاف شاحنات المساعدات من الدخول لغزة كما أنه ثمن الموقف الثابت لمصر ممثلة بالرئيس عبد الفتاح السيسي في الوقوف سدًا منيعًا في وجه مخططات التهجير.

وأوضح المهندس أحمد الباز أن ما أعلنه رئيس الوزراء الفلسطيني أكبر رد على كل من حاول التشكيك في الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية ومحاولتهم ترويج الأكاذيب بأن مصر هي من تمنع دخول المساعدات ليكون الرد من أمام معبر رفح ومن قبل السلطة الفلسطينية نفسها وأمام كافة وسائل الإعلام الأجنبية ، مشيراً إلى أن مصر كانت وستظل مدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني ومنع تهجيرهم.