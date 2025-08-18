مساعد أمين مجمع البحوث: مسابقة «ثقافة بلادي» جسر للمحبة بين الطلاب المصريين والوافدين

أكدت الدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات، اليوم الاثنين، أن مسابقة «ثقافة بلادي» في موسمها الثاني لم تكن مجرد منافسة بين طلاب الأزهر وزملائهم من مصر والوافدين من أكثر من ستين دولة، بل مثلت جسورًا من المحبة والتواصل امتدت بين القلوب قبل أن تمتد بين البلدان.

وأوضحت الدكتورة شاهين، خلال كلمتها اليوم في الاحتفالية التي أقامها مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر اليوم لتكريم الفائزين، أن الثقافة ليست مجرد كتاب نقرؤه أو تقاليد نرددها، وإنما هي روح حية تزدهر بالتكامل وتبادل الخبرات والثقافات، وتتجلى في اللقاء المباشر بين المتسابقين، مؤكدة أن تكريم الفائزين في هذه المسابقة هو في جوهره تكريم لقيمة الجد والاجتهاد وروح العزيمة والإصرار.

وأضافت أن المسابقة تهدف إلى تعريف الطلاب الوافدين بثقافة المجتمع المصري وقيمه وتقاليده، وتمكينهم من اللغة العربية، إلى جانب تنمية روح التعاون بينهم وبين زملائهم المصريين، مشيرة إلى أن محاور التقييم شملت الجانب المعرفي والمهاري والعلمي والثقافي والسياحي والتكنولوجي والوجداني، فضلًا عن محوري النشر والمقابلات.

وأشارت مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات إلى أن الطلاب المشاركين تعرفوا من خلال هذه المسابقة على حضارة مصر العريقة وجمالها بأعينهم، واكتسبوا خبرات جديدة، مؤكدة أن المسابقة عززت قيم التنوع الإنساني، وأسهمت في غرس روح التعاون والتعارف بين مختلف الجنسيات.

ونظم مجمع البحوث الإسلامية اليوم الاثنين احتفالية لتكريم الفائزين في الموسم الثاني من مسابقة «ثقافة بلادي»، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبحضور علماء وقيادات الأزهر وعلى رأسهم فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، كما شهدت الاحتفالية حضور الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، وعدد من الشخصيات الأكاديمية والإعلامية والدبلوماسية، في أجواء تعكس قيمة هذه المسابقة ودورها في تعزيز الثقافة والتواصل الحضاري.