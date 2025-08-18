قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تصديق الرئيس السيسي.. اعرف المدة المحددة لتقنين أراضي وضع اليد
يتعاطى بودر .. القبض على سائق بتطبيق نقل شهبر بعد انتشار فيديو مثير له
رسميا بدءا من سبتمبر .. عرض "باب الخلق" على شاشتي التليفزيون المصري والنهار
امتحان للشعب والرئيس| القاهرة الإخبارية: توتر أوكراني قبل لقاء ترامب وزيلينسكي
مصادر طبية فلسطينية: 19 شهيدا بنيران الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم
رحلة رائعة.. أشرف زكي يشيد بـ مترو الأنفاق
برلماني: الرئيس السيسي يقود دولة العدالة الاجتماعية ويضع المواطن في قلب القرار
مايا مرسي: الأولوية لدخول المساعدات الغذائية والطبية إلى قطاع غزة
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر نص قانون تقنين وضع اليد
بعد الهزيمة المُذهلة.. إقالة مدرب سانتوس البرازيلي رسميا
قرار جمهوري بتجديد تعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام
أستاذ بالأزهر: دراسات الجدوى وعلم الإدارة مأخوذة من هذا المبدأ النبوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لاعب باريس سان جيرمان السابق يصدم فيفا بقرار مفاجئ

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
القسم الرياضي

يستأنف لاسانا ديارا، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي السابق، إجراءاته القانونية مطالبًا بتعويضات قدرها 65 مليون يورو من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والاتحاد البلجيكي لكرة القدم، بعد أن قضت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي في أكتوبر بأن بعض قواعد الاتحاد الدولي تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي.


وغرّم الفيفا ديارا 10 ملايين يورو بعد أن غادر لاعب أرسنال وتشيلسي وريال مدريد السابق نادي لوكوموتيف موسكو بعد عام واحد من عقده الممتد لأربع سنوات في عام 2014.
ودفع ذلك اللاعب إلى مقاضاة الفيفا والاتحاد البلجيكي لكرة القدم أمام محكمة محلية للمطالبة بتعويضات.
وقال ديارا يوم الاثنين بأنه انتظر بضعة أشهر قبل استئناف الإجراءات في بلجيكا، على أمل أن يتواصل معه الفيفا والاتحاد البلجيكي لكرة القدم للتوصل إلى تسوية ودية، وهو ما لم يحدث.
وأضاف ديارا في بيان صحفي مشترك صادر عن اتحادي اللاعبين المحترفين (فيفبرو) وفيفبرو أوروبا (فيفبرو أوروبا) والاتحاد الوطني للاعبي كرة القدم المحترفين الفرنسي: أُجبر على خوض هذه المعركة القانونية منذ أغسطس 2014، أي منذ أكثر من 11 عامًا".
وتابع: "أفعل هذا من أجلي، لكنني فعلته أيضًا من أجل جميع اللاعبين الصاعدين الأقل شهرة الذين لا يملكون الإمكانيات المالية والنفسية لمقاضاة الفيفا أمام قضاة حقيقيين".
عدّل الفيفا لوائحه الخاصة بالانتقالات عقب قرار محكمة العدل الأوروبية، واعتمد إطارًا مؤقتًا لحساب التعويضات المستحقة وعبء الإثبات في حال وجود خرق للعقد.
كما دفع قرار محكمة العدل الأوروبية مجموعة من لاعبي كرة القدم الهولنديين إلى الإعلان عن استعدادها لرفع دعوى جماعية على مستوى أوروبا ضد الفيفا واتحادات أخرى، مطالبين بتعويض عن خسارة مزعومة في الدخل بسبب قواعد الانتقالات التقييدية.

لاسانا ديارا باريس سان جيرمان لاتحاد البلجيكي فيفا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس

محكمة

اعترافات جديدة في مطاردة فتيات الواحات.. طالب هندسة: هم اللي ضحكوا

صورة أرشيفية

تفاصيل صادمة.. فتاة تحبس نفسها لمدة ٢٥ سنة في غرفتها وتخرج وهي بعمر الأربعينات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

تقليل الاغتراب 2025

نتيجة تقليل الاغتراب.. موعد ظهورها ورابط مباشر للاطلاع عليها

الحجاب

هل يأثم الرجل لعدم ارتداء زوجته الحجاب؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

نائبة وزيرة التضامن

وزارة التضامن تؤكد تنفيذ مبادرات وبرامج نوعية لمكافحة عمل الأطفال

الهلال الاحمر

مطبخ الهلال الأحمر بالعريش يدخل أكثر من 2 مليون وجبة مطهية لأهالى غزة

مطبخ الهلال الأحمر

وزيرا التضامن والخارجية يتفقدان رفقة رئيس وزراء فلسطين المطبخ الإنساني والمخبز الآلي للهلال الأحمر بالعريش

بالصور

طريقة عمل الفراخ بالأناناس.. مذاق لا يُقاوم

طريقة عمل الفراخ بالأناناس
طريقة عمل الفراخ بالأناناس
طريقة عمل الفراخ بالأناناس

الشرقية.. ضبط 10 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر خلال حملات تفتيش.. صور

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

صلحها بنفسك.. أشهر 5 أعطال في السيارات الكورية وحلها

أعطال السيارات الكورية
أعطال السيارات الكورية
أعطال السيارات الكورية

بأقل من 300 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات مستعملة في السوق المصري

سيارات تحت 300 ألف
سيارات تحت 300 ألف
سيارات تحت 300 ألف

فيديو

المتهمين

ضبط بائع متجول وصاحب محل يتشاجران بالعصا الخشبية بالإسكندرية.. فيديو

المتهمين

عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية

اطلقوا ورجعوا تاني

حب لا يموت.. نجوم فاجأوا الجمهور بعودة بعد الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد