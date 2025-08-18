حملة مناهضة الاحتلال: السلطة الوطنية الجهة الشرعية لإدارة غزة

أكد الدكتور رمزي عودة، أمين عام الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال، أن زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إلى القاهرة ثم معبر رفح برفقة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي تمثل رسالة قوية في مواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني وتقويض عودة السلطة الوطنية إلى قطاع غزة.

أوضح عودة، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل مضهج، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن السلطة الفلسطينية لم تنقطع يومًا عن دعم قطاع غزة، سواء من خلال الحضور السياسي والدبلوماسي في الأمم المتحدة والجامعة العربية أو عبر جهودها الميدانية، مؤكدًا أن الموقف المصري جاء واضحًا وحاسمًا بتجديد التأكيد على أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأن السلطة الوطنية هي الجهة الشرعية الوحيدة المعنية بإدارة شؤون القطاع بعد العدوان.

وحول ملف الوحدة الوطنية الفلسطينية، شدّد عودة على أن غيابها منذ عام 2007 لم يكن قرارًا فلسطينيًا بحتًا، وإنما نتيجة تدخل أجندات خارجية عطّلت جهود القاهرة المتكررة لتحقيق المصالحة بين حركتي فتح وحماس وباقي الفصائل، مضيفًا: «ربما بعد كارثة السابع من أكتوبر بدأت حركة حماس تدرك أنه لا يمكن مواجهة الاحتلال إلا عبر وحدة وطنية حقيقية داخل إطار منظمة التحرير».