هل تصبح السيارات الكهربائية الحل الأمثل للتوفير في مصر؟

عبد الخالق صلاح

قال محمود محمد مسامير، صانع محتوى عن السيارات على السوشيال ميديا إن السبب الأول الذي يدفع 60% من مالكي السيارات الكهربائية في مصر إلى اقتنائها هو التوفير الكبير في المصاريف.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي شريف نور الدين والإعلامية آية شعيب في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" أن أول عملية صيانة مكلفة للسيارة الكهربائية لا تتم إلا بعد قطع 80 إلى 100 ألف كيلومتر، بتكلفة لا تتجاوز 2000 جنيه، مقارنةً بالسيارات التقليدية التي تحتاج لصيانة كل 10 آلاف كيلومتر.

وأكد أن مصر تتصدر دول شمال أفريقيا في البنية التحتية الخاصة بالسيارات الكهربائية، بعدد نقاط شحن يتخطى 5 آلاف نقطة على مستوى الجمهورية. وقال: «رغم وجود بعض الطرق غير المغطاة جيدًا، إلا أن مصر اليوم الدولة الأولى في شمال أفريقيا في هذا المجال».

وأوضح أن السيارات الكهربائية مزودة بمدخلين للشحن؛ الأول للشحن المنزلي (AC) والثاني للشحن السريع (DC) عبر المحطات.

وتابع: «الفكرة الأساسية منذ ظهور هذه السيارات عام 2011 أنها تشحن في البيت، ويمكن توصيلها بالكهرباء المنزلية 220 فولت لتصبح مشحونة بالكامل خلال 8 ساعات، ما يمنحها قدرة سير تصل إلى 500 كيلومتر».

