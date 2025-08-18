شيرين الشهابي تكشف كواليس مشاركتها في فيلم روكي الغلابة وتجربتها مع تصميم المعارك

قالت مدربة الفنون القتالية ومصممة المعارك شيرين الشهابي، إنها لم تبدأ مسيرتها المهنية في مجال الرياضة مباشرة، بل عملت في شركة سيارات لأكثر من 11 عامًا قبل أن تقرر الاستقالة لتتفرغ لشغفها الحقيقي، مؤكدة أنها مارست رياضة التايكوندو وشاركت في بطولات، لكنها شعرت بتعب شديد نتيجة عدم قدرتها على التوفيق بين العمل والرياضة، مما دفعها إلى اتخاذ قرار مصيري بالانتقال إلى عالم الفنون القتالية.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية آية شعيب في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" أنها بدأت التدريب مع أصدقائها ثم في صالات الجيم، مؤكدة أن تحديًا كبيرًا واجهها في بداية مشوارها، تمثل في رفض بعض الرجال لفكرة أن تتولى امرأة مهمة تدريبهم.

وأوضحت: «كنت أعلم أن الأمر سيكون صعبًا، لكنني كنت واثقة أن الخبرات التي اكتسبتها من إصاباتي وتجربتي اليومية ستجعلني أطور نفسي، حتى أصبحت أمتلك اسماً في المجال وطلب الرجال التدريب معي بالاسم».

وكشفت الشهابي أن الأكشن دايركتور تواصل معها عبر "إنستجرام" لاختيارها في مشهد الكيك بوكسنج أمام النجمة دنيا سمير غانم في فيلم روكي الغلابة.

وتابعت: «كنت متحمسة جدًا، وتدربنا معًا على المشاهد أكثر من مرة لضبط التكنيك وتفادي الأخطاء، ودنيا كانت سريعة التعلم وموهوبة للغاية».

وأكدت أن مشاهد الضرب في الفيلم لم تكن حقيقية، بل تعتمد على تقنيات الإقناع وردود الفعل لتصل للجمهور بصورة واقعية.