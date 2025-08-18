الحكومة الفلسطينية: مخطط التهجير لن يكون مقبولا بأي شكل

أكد محمد أبو الرب، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، أن ما يواجهه الشعب الفلسطيني ينعكس على الأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن التضامن والتكاتف بين مصر وفلسطين، يقف ضد مخطط التهجير الذي يحاك ضد الشعب الفلسطيني في ظل وجود حكومة يمينية متطرفة.

وقال محمد أبو الرب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة6”، عبر فضائية “الحياة”، أن مخطط التهجير لن يكون مقبولا بأي شكل من الأشكال، مؤكدا أنه لا بد من إرساء الدولة الفلسطينية، والسعي نحو إنهاء الأزمة من أجل حدوث الإستقرار في المنطقة.

وتابع المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، أن حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية، مع كل التدمير الذي حدث في قطاع غزة، إلا انها تستمر في عدوانها على قطاع غزة، وتضغط بالسعي نحو تهجير الشعب الفلسطيني، وإطالة أمد العدوان على الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن حماس عليها أن تسلم ملف إدارة قطاع غزة للحكومة الفلسطينية، والسلطة الوطنية الفلسطينية وعليها أن تجنب الشعب الفلسطيني ويلات الحرب الإسرائيلية، خاصة أن حكومة نتنياهو تضع الشروط والعراقيل أمام التوصل لوقف إطلاق النار من أجل تحقيق مخططات التهجير.