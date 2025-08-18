ضياء رشوان: الوسيطان المصري والقطري بعثا المقترح لإسرائيل والكرة الآن في ملعبها

أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن هناك جهود مصرية هائلة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، مضيفا أن الوسيطان المصري والقطري بعثا المقترح الإسرائيل والكرة الآن في ملعبها.

وأضاف ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، في مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، مساء اليوم الاثنين، أن اتمنى ان تجد إسرائيل في المقترح مخرجا لها لمواجهة الضغوط الداخلية لوقف الحرب، متابعا أن الفصائل الفلسطينية ردت على المقترم دون أي تحفظات.

وتابع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: اظن ان الفرصة متاحة أمام إسرائيل للابتعاد عن الأهداف غير الواقعية، لافتا إلى أن إسرائيل تواجه تمزقات وضغوطا داخلية والمقترح فرصة أمام حكومة نتنياهو.



