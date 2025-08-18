قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عضو المجلس الوطني الفلسطيني: مصر سند لفلسطين وتقدم الدعم منذ النكبة
المقترح المصري القطري.. مفتاح إنقاذ غزة من الكارثة الإنسانية
جايه تتكلم دلوقتي.. المنتج أحمد السبكي يهاجم طليقة سفاح التجمع مطلقة
مروان حمدي لاعب الإسماعيلي يخضع لجراحة ناجحة في قدمه اليمنى
ضياء رشوان: الوسيطان المصري والقطري قاما بإعداد مقترح جديد استنادا إلى مقترح ويتكوف
هل يجوز للمرأة مصافحة زميلها في العمل؟.. أمين الإفتاء يجيب
وزير الزراعة: نبحث مع وزارة البيئة الاستفادة من المخلفات الزراعية في توليد الطاقة
كم ركعة صلاة العشاء الفرض والسنة؟.. صلها 6 ركعات بالخطوات
بذلة جديدة لـ زيلينسكي.. ترامب يجتمع برئيس أوكرانيا بعد آخر لقاء عاصف (تفاصيل)
30 سلعة مخفضة.. أسعار السلع التموينية على بطاقات الدعم
حبس المتهم بالتعدي على زوجة شقيقه بقرية هرية بالزقازيق 4 أيام
أول رد فعل روسي على قمة ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ضياء رشوان: قبول الفصائل الفلسطينية لمقترح وقف إطلاق النار يضع إسرائيل في أزمة وفرصة

ضياء رشوان
ضياء رشوان
عادل نصار

أجاب الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، عن سؤال يتعلق بتوقعه من تعامل الجانب الإسرائيلي مع هذه المرحلة بعد قبول الفصائل الفلسطينية -وفي مقدمتها حركة حماس- مقترح وقف إطلاق النار، قائلا: "الجانب الإسرائيلي -كان لا شك- يتمنى أن يكون هناك رفض من حركة حماس وفصائل المقاومة للاستمرار في الترتيبات والإعدادات التي أقامها مجلس الوزراء المصغر منذ يومين واعتمدها رئيس الأركان بالأمس، ومفترض أن يعتمدها رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين اليوم في احتلال مدينة غزة".

وأضاف ضياء رشوان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رغدة أبو ليلة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "وبالتالي، هذه الموافقة وضعت الجانب الإسرائيلي داخليا في أزمة وفرصة معا.. الفرصة في أن تستطيع الحكومة أن تشتري رضاء الأغلبية في المجتمع الإسرائيلي، وبخاصة الذين يتظاهرون منذ شهور طويلة من أجل عودة المحتجزين في غزة، والأغلبية في استطلاعات الرأي التي تطالب بإنهاء الحرب تماما في غزة".

وتابع: "الأزمة هو أن هناك تحالف حكومي يقوده نتنياهو ولديه وزراء شديدو التطرف وقد لا يقبلون هذه الصفقة، وقد يرونها لا تحقق رغباتهم وطلباتهم في تهجير سكان غزة والاستيلاء عليها وضم الضفة الغربية والقدس الشرقية، ولكن، لدى نتنياهو فرصة أخرى على المستوى السياسي، فالمعارضة الإسرائيلية عرضت أكثر من مرة أن توفر غطاء سياسيا لحكومة نتنياهو بالكنيست، حيث إن لدى نتنياهو أغلبية في الكنيست بالتحالف مع اليمين المتطرف من الممكن أن تسقط الحكومة، ولكن المعارضة الإسرائيلية الحالية تعمل على مساندته حتى موعد الانتخابات القادمة، حتى يظل نتنياهو رئيسا للحكومة بمساندة برلمانية وليس بمشاركة في الحكومة حتى الانتخابات المقبلة في خريف العام المقبل".

ضياء رشوان الهيئة العامة للاستعلامات الجانب الإسرائيلي الوزراء

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

تفاصيل صادمة.. فتاة تحبس نفسها لمدة ٢٥ سنة في غرفتها وتخرج وهي بعمر الأربعينات

نزع ملكية بعض العقارات بالقاهرة.. تعويضات ضخمة من الحكومة |ماذا يقول القانون؟

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

كان يمكن إنقاذه.. لميس الحديدي تعلق على وفاة تيمور تيمور

قرار عاجل ضد أجنبية أدارات مسكنها للأعمال المنافية للآداب

قرار عاجل ضد أجنبية أدارت مسكنها للأعمال المنافية للآداب

سعر جرام الذهب عيار 21 مساء اليوم الأثنين 18 أغسطس 2025

محامي أسرة سفاح التجمع يرد على أحمد السبكي: مفيش سفاح تجمع غير واحد بس

ملك أحمد زاهر تكشف تفاصيل مشاركتها في "أزمة ثقة"

فن الواو والتراث الشعبي... في لقاء أدبي بقصر ثقافة أسيوط

طرق مختلفة لتقطيع وتقديم البطيخ بشكل عملي وجذاب بالصيف

بعد وفاة حمزة الوزان.. علامات تدل على أن النودلز مغشوش أو غير آمن

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

احذر هذه الأطعمة.. أكثر 7 أطعمة تسرع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر

ضبط بائع متجول وصاحب محل يتشاجران بالعصا الخشبية بالإسكندرية.. فيديو

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

