وزير الزراعة: نجحنا في مطابقة المواصفات العالمية مما ساعد على فتح أسواق جديدة أمام منتجاتنا الزراعية

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، أن أي إقتصاد قومي يقوم على الزراعة المستدامة والتصنيع الزراعي، مشيرا إلى أن التصيع الزراعي يعزز مبدأ الزراعة التعاقدية بما يضمن هامش ربح جيد للمزارع.

وقال علاء فاروق، خلال لقاء له لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أنه نجحنا في مطابقة المواصفات العالمية مما ساعد على فتح أسواق جديدة أمام منتجاتنا الزراعية، مؤكدا أن منتجاتنا من الموالح تغزو العالم كله حاليا والفراولة المصرية تحتل الصدارة على مستوى العالم.

وتابع وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، أن التصنيع الزراعي يعد فرصة متميزة لجذب العملة الأجنبية للدولة المصرية، مؤكدا أنه نعمل على عودة القرى المنتجة، من خلال التعاون مع وزارة الصناعة للنهوض بالتصنيع الزراعي.