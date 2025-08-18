وزير الزراعة: أسعار البيض تراجعت بشكل كبير.. لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض ونصدر الفائض

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، أن الإستثمار الزراعي أصبح نشاط مربح بعد ضبط سعر الصرف، مشيرا إلى أن الدواجن سعرها الأن أصبح بأقل من سعر التكلفة.

وقال علاء فاروق، خلال لقاء له لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أن أسعار البيض تراجعت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أنه لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض ونصدر الفائض

وتابع وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، أنه لدينا اكتفاء ذاتي من اللحوم بنسبة 60% وننفذ برنامج لتحسين السلالات، مؤكدا أن تحسين سلالات المواشي يزيد من انتاجها في اللحوم والألبان.