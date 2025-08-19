قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
“ترامب” يوقف محادثات مع القادة الأوروبيين لإجراء مكالمة مع “بوتين”
بعد معاناة.. وفاة الطفل الفلسطيني صاحب مقولة "أنا جعان"
دبابات إسرائيلية مدعومة بغطاء جوي تتقدم باتجاه جنوب غزة
3 عبادات يعادل ثوابها صلاة قيام الليل.. لا تفوت أجرها
خصومات كبيرة تطال الغذاء والأجهزة والسيارات تصل إلى 50%.. موجة انخفاض تعيد التوازن للأسواق وتنعش السوق المصري
حبست جوزها .. قصة البلوجر علاء الساحر وريم رفاعي وسبب القبض عليه
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19-8-2025
إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق جراء اقتحام قوات الاحتلال لمدينة بيت لحم
لتفقد جهود الإغاثة.. الهلال الأحمر المصري يستقبل رئيس وزراء فلسطين في العريش
هل يجوز الاتفاق على تحديد مدة زمنية لـ الزواج؟.. الإفتاء توضح حكم الشرع
بـ300 ألف قطعة كريستالة.. أستون مارتن فالكيري تخطف الأنظار| صور
أمين صندوق الزمالك: مجلس الإدارة سيتحرك من صباح الغد للحفاظ على حقوق النادي بعد قرار سحب أرض أكتوبر
أمير هشام: فيريرا يحدد موعد مشاركة جهاد ويشيد بألفينا.. واختبار طبي لأحمد ربيع

رباب الهواري

أكد الإعلامي أمير هشام، أن أن محمد جهاد لاعب وسط فريق الزمالك الحالي، ليس مصابا ولا يعاني من أي إصابة، ولكن مشاركته في يد يانيك فيريرا المدير الفني الذي وعده في الفترة الماضية بالحصول على الفرصة خاصة وأنه يخوض المران حاليا بكل قوة.

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية: فيريرا اجتمع باللاعب البرازيلي خوان ألفينا على هامش مران اليوم وأشاد به كثيرا وقدم له التهنئة على مستواه في المباراة الماضية مطالبًا بالاستمرار على هذا المستوى الذي سيدفعه للتواجد بشكل أساسي في الفترة المقبلة.

وأضاف: اختبار طبي لأحمد ربيع من أجل تحديد قدرته على التواجد في مباراة مودرن سبورت وتعويض غياب نبيل عماد دونجا، والمدرب يأمل في مشاركة ربيع لبضع دقائق لدخوله في الأجواء ولكن شرط جاهزيته 100%.

وواصل: كما شارك أحمد فتوح في التدريبات الجماعية، التي أقيمت مساء اليوم وذلك بعد انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي خضع له في الفترة الماضية وتقدمه باعتذار لمجلس إدارة النادي وإدارة الكرة عما بدر منه في الفترة الماضية، بجانب التزام اللاعب بالقرارت التي أصدرها مدير الكرة تجاهه في الفترة الأخيرة، والتأكد من جاهزيته بدنيًا للمشاركة في التدريبات.

وأتم: أيضا اجتاز الأنجولي شيكو بانزا الاختبار الطبي، الذي خضع له اللاعب قبل مران اليوم كما أعلن النادي وشارك في التدريبات البدنية بصورة طبيعية، كما شارك اللاعب في التدريبات الفنية والخططية استعدادًا للمباراة المقبلة.

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

الدكتور مصطفى مدبولي

خفض الأسعار 20% رسمياً .. رئيس الوزراء يعلن مفاجآة

والد حمزة الوزان

حمزة مات.. نوع نودلز شهير أصاب الصغير بتسمم وأودى بحياته في ساعتين

صورة تعبيرية

نزع ملكية بعض العقارات بالقاهرة.. تعويضات ضخمة من الحكومة |ماذا يقول القانون؟

تغيير مواعيد العمل

الشغل من 5 الفجر لـ12 ظهراً.. مقترح لتغيير مواعيد العمل في مصر

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 مساء اليوم الأثنين 18 أغسطس 2025

قانون العمل

بعد جدل مقترح الخامسة فجرا.. ما الذي حدده قانون العمل الجديد بشأن ساعات العمل؟

تيمور تيمور

كان يمكن إنقاذه.. لميس الحديدي تعلق على وفاة تيمور تيمور

مجلس الشيوخ

نائب: موافقة حماس على المبادرة المصرية يعكس نجاح القاهرة في وقف نزيف الدم الفلسطيني

رفح

الريادة: مصر تنتصر للإنسانية في غزة لا للمصالح الضيقة

محمد عيد

مصر أكتوبر: موافقة حماس على المقترح المصري القطري انتصار للدبلوماسية المصرية

إطلالة مختلفة.. هاجر احمد بفستان يثير الجدل بالسوشيال ميديا

حبست جوزها .. قصة البلوجر علاء الساحر وريم رفاعي وسبب القبض عليه

بعد وفاة طفل بسببها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول النودلز سريعة التحضير؟

طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ

دينا علاء

ضحت بنفسها عشان عيالها .. دينا علاء بطلة سموحة جوزها خلص عليها وحاول ينهي حياته

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

