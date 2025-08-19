قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فتح شارع 26 يوليو لـ 3 أيام بداية من هذا التوقيت
22 شهيدا في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم
ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة
وزير الصناعة والنقل: مصر ترحب بكافة الشركات الهندية للاستثمار في الطاقة والبنية التحتية
الراقصة الشهيرة بديعة بفيديوهات مخلة ومقاطع مثيرة فى يد مباحث الآداب
بـ 100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد
أوكرانيا: روسيا أطلقت علينا 270 طائرة مسيرة و10 صواريخ الليلة الماضية
على مرحلتين.. تنفيذ مشروعات لحماية ساحل الإسكندرية بطول 2.600 كيلومتر
أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم
مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل 4555 جنيها
«ملابس غير لائقة».. تفاصيل القبض على التيك توكر بطة ضياء
تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادى سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟
إبراهيم عبد الجواد يشيد بتنظيم مصر لبطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا

باسنتي ناجي

تغني إبراهيم عبد الجواد بتنظيم مصر لبطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر فيسبوك: "البنية التحتية في مصر جاهزة لاستقبال أي حدث رياضي عالمي.. والعالم كله بيعمل حساب لكرة اليد المصرية".

وشهدت الصالة المغطاة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي ليلة تاريخية للعبة كرة اليد، بعدما حسم المنتخب الألماني لقب بطولة العالم للناشئين تحت 19 سنة على حساب نظيره الإسباني، في مباراة نهائية مثيرة انتهت برميات الترجيح بنتيجة "41-40"، وسط حضور جماهيري غفير أضفى أجواء استثنائية على ختام البطولة العالمية.

المباراة النهائية حملت كل معاني الإثارة والندية، حيث انتهى الشوط الأول بتفوق المنتخب الإسباني "16-14"، قبل أن يعود الألمان بقوة في الشوط الثاني الذي انتهى بالتعادل "27-27"، لتتواصل المواجهة إلى الأشواط الإضافية وتنتهي أيضًا بالتعادل "36-36"، ما أجبر الفريقين على اللجوء إلى رميات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لصالح "الماكينات الألمانية".

المنتخب الإسباني كان قد تأهل للمباراة النهائية بعد إقصاء السويد في نصف النهائي بنتيجة "33-30"، بينما صعد الألمان بعد فوز مثير على الدنمارك "32-30"، ليضرب الطرفان موعدًا في مواجهة اعتُبرت الأمتع والأكثر إثارة في النسخة الحادية عشرة من البطولة.

البطولة، التي استضافتها مصر خلال الفترة من 6 وحتى 17 أغسطس الجاري تحت شعار "مصر تستقبل العالم"، شارك فيها 32 منتخبًا من مختلف القارات، وجاء تنظيمها على أعلى مستوى في أربع صالات كبرى: صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، صالة العاصمة الإدارية الجديدة، الصالة رقم 2 بمجمع الصالات في استاد القاهرة، إلى جانب الصالة الرئيسية للمجمع التي احتضنت النهائي الكبير.

وقد أشاد الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، بالتنظيم المصري للبطولة، مؤكدًا أن مصر أثبتت مجددًا قدرتها على استضافة أكبر الأحداث الرياضية العالمية، وهو ما انعكس في الإشادات الواسعة التي تلقتها اللجنة المنظمة من جميع الوفود المشاركة.

النهائي لم يكن مجرد مباراة فحسب، بل كان لوحة رياضية متكاملة جمعت بين التنافس الشرس والروح الرياضية العالية، في مشهد سيظل محفورًا في ذاكرة عشاق كرة اليد حول العالم، خصوصًا وأن البطولة شهدت حضورًا جماهيريًا مميزًا دعم اللاعبين وأضفى أجواءً عالمية على المنافسات.

بعد جدل مقترح الخامسة فجرا.. ما الذي حدده قانون العمل الجديد بشأن ساعات العمل؟

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

وزارة الإسكان تسحب أرض فرع نادي الزمالك الجديد في 6 أكتوبر وتقرر وقف أعمال البناء

إصابة جديدة تتعرض لها رحمة حسن بعد الصلع

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان؟.. الإفتاء تجيب

إحالة موظف تحرش بزميلته داخل مقر شركة بالجيزة للمحاكمة

ظاهرتان جويتان .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

حبست جوزها .. قصة البلوجر علاء الساحر وريم رفاعي وسبب القبض عليه

بمشاركة 2000 لاعب ولاعبة.. تفاصيل انطلاق بطولة بورسعيد الصيفية للزعانف

مصدر أمني سوري: مصرع عنصرين من الأمن الداخلي برصاص مجهولين

إلزام صناع المحتوى بفتح ملف ضريبي وتقديم إقرار سنوي.. تفاصيل

سحر أم نصاب مشاعر.. كيف استدرج البلوجر علاء الساحر الفتيات| القصة الكاملة

حب أم سحر.. علاء الساحر نجم التيك توك أم نصّاب مشاعر؟القصة الكاملة
بعد تصدرها التريند.. معلومات صادمة عن هدير عبد الرازق

لن تصدق.. ماهو أقوى علاج للوقاية من تسوس الأسنان؟

مزعج جدا.. وصفات طبيعية للتخلص من الذباب

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

