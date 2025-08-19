إبراهيم عبد الجواد يشيد بتنظيم مصر لبطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا

تغني إبراهيم عبد الجواد بتنظيم مصر لبطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر فيسبوك: "البنية التحتية في مصر جاهزة لاستقبال أي حدث رياضي عالمي.. والعالم كله بيعمل حساب لكرة اليد المصرية".

وشهدت الصالة المغطاة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي ليلة تاريخية للعبة كرة اليد، بعدما حسم المنتخب الألماني لقب بطولة العالم للناشئين تحت 19 سنة على حساب نظيره الإسباني، في مباراة نهائية مثيرة انتهت برميات الترجيح بنتيجة "41-40"، وسط حضور جماهيري غفير أضفى أجواء استثنائية على ختام البطولة العالمية.

المباراة النهائية حملت كل معاني الإثارة والندية، حيث انتهى الشوط الأول بتفوق المنتخب الإسباني "16-14"، قبل أن يعود الألمان بقوة في الشوط الثاني الذي انتهى بالتعادل "27-27"، لتتواصل المواجهة إلى الأشواط الإضافية وتنتهي أيضًا بالتعادل "36-36"، ما أجبر الفريقين على اللجوء إلى رميات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لصالح "الماكينات الألمانية".

المنتخب الإسباني كان قد تأهل للمباراة النهائية بعد إقصاء السويد في نصف النهائي بنتيجة "33-30"، بينما صعد الألمان بعد فوز مثير على الدنمارك "32-30"، ليضرب الطرفان موعدًا في مواجهة اعتُبرت الأمتع والأكثر إثارة في النسخة الحادية عشرة من البطولة.

البطولة، التي استضافتها مصر خلال الفترة من 6 وحتى 17 أغسطس الجاري تحت شعار "مصر تستقبل العالم"، شارك فيها 32 منتخبًا من مختلف القارات، وجاء تنظيمها على أعلى مستوى في أربع صالات كبرى: صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، صالة العاصمة الإدارية الجديدة، الصالة رقم 2 بمجمع الصالات في استاد القاهرة، إلى جانب الصالة الرئيسية للمجمع التي احتضنت النهائي الكبير.

وقد أشاد الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، بالتنظيم المصري للبطولة، مؤكدًا أن مصر أثبتت مجددًا قدرتها على استضافة أكبر الأحداث الرياضية العالمية، وهو ما انعكس في الإشادات الواسعة التي تلقتها اللجنة المنظمة من جميع الوفود المشاركة.

النهائي لم يكن مجرد مباراة فحسب، بل كان لوحة رياضية متكاملة جمعت بين التنافس الشرس والروح الرياضية العالية، في مشهد سيظل محفورًا في ذاكرة عشاق كرة اليد حول العالم، خصوصًا وأن البطولة شهدت حضورًا جماهيريًا مميزًا دعم اللاعبين وأضفى أجواءً عالمية على المنافسات.