إصابة علي معلول تثير القلق في الصفاقسي.. الفحوصات الطبية تحسم مدة الغياب

أعلن النادي الرياضي الصفاقسي التونسي تعرض قائده الجديد علي معلول لإصابة خلال الفترة الأخيرة، ما أثار حالة من القلق داخل صفوف الفريق وجماهيره، خاصة في ظل اعتماد الجهاز الفني عليه كأحد الركائز الأساسية منذ انتقاله في الميركاتو الصيفي الحالي قادمًا من الأهلي المصري.

بيان رسمي من النادي حول حالة اللاعبين

النادي الصفاقسي نشر بيانًا رسميًا أوضح خلاله أن عدداً من لاعبي الفريق يعانون من إصابات متفاوتة، من بينهم علي معلول، مؤكداً أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية دقيقة لتحديد نوعية الإصابة وفترة الغياب المتوقعة.

وجاء في البيان: «سيتم إعلامكم بنوعية الإصابة وفترة الراحة المطلوبة فور استكمال الفحوصات الطبية اللازمة».

انتظار نتائج الفحوصات لتحديد الموقف

الجهاز الطبي والفني للفريق ينتظران نتائج الفحوصات لمعرفة ما إذا كان بإمكان علي معلول اللحاق بالمباريات المقبلة أم أن الإصابة ستبعده لفترة أطول.

غياب القائد الجديد قد يمثل ضربة قوية للنادي، خاصة مع أهمية خبراته التي اكتسبها خلال سنواته مع الأهلي المصري ومشاركاته الدولية مع منتخب تونس.

تأثير محتمل على مسيرة الصفاقسي

إصابة علي معلول جاءت في توقيت حساس، حيث يخوض النادي الرياضي الصفاقسي منافسات محلية وإفريقية تتطلب جاهزية جميع عناصره المؤثرة.