الدردير يدعم فيريرا بهذه الطريقة.. شاهد

دعم الناقد الرياضي عمرو الدردير، مدرب نادي الزمالك يانيك فيريرا.

وكتب الدردير عبر “فيسبوك”: "جمهور الزمالك يدعم يانيك فيريرا".

وكشفت الإعلامية منى غانم سلطان، عن اقتناع البلجيكي يانيك فيريرا بإمكانيات الفلسطيني عُدي الدباغ، نجم فريق الزمالك.

وقالت منى غانم، في برنامجها "الجوكر" المُذاع على قناة "هي": "فيريرا لم يقتنع بمستوى ناصر منسي خلال مباراتي سيراميكا والمقاولون بسبب بطء اللاعب في التحرك".

وأضافت: "فيريرا أكد للجهاز الفني أن الفلسطيني عدي الدباغ سيكون هو المهاجم الأساسي في المباريات المقبلة ومن بعده عمرو ناصر ثم ناصر منسي".