محافظات

قافلة المساعدات الإنسانية الـ 18 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة

أ ش أ

 شرعت شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية ضمن قافلة "زاد العزة من مصر إلى غزة"، اليوم /الثلاثاء/ ، في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة من البوابة الفرعية لميناء رفح البري وصولا إلى معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع، حيث تخضع الشاحنات للتفتيش من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل أن تدخل إلى الفلسطينيين بالقطاع.

وصرح مصدر مسئول بميناء رفح البري بأن قافلة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة" في يومها الـ 18 تضم شاحنات تحمل كميات كبيرة من السلال الغذائية الأساسية والمساعدات الإنسانية والسلع المتنوعة من سكر وزيت وبقوليات وألبان الأطفال والدقيق والأرز وغيرها من السلع الأساسية والمستلزمات الطبية والأدوية العلاجية والمستلزمات الشخصية المقدمة من الهلال الأحمر المصري .. حيث دخل إلى القطاع منذ 27 يوليو الماضي الآلاف من الشاحنات في إطار الجهود المصرية المستمرة لتقديم الدعم الغذائي والإغاثي لأهالي القطاع.

وأضاف المصدر أن قوافل الهلال الأحمر المصري "زاد العزة.. من مصر إلى غزة" خلال الأسبوع الثالث ، والتي كان آخرها بالأمس ، تضمنت شاحنات المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية العاجلة ، وحملت نحو 2400 طن من المساعدات الضرورية منها 2300 طن من المساعدات الغذائية والدقيق ، وأكثر من مائة طن من المستلزمات الطبية والمواد الإغاثية اللازمة التي يحتاجها القطاع.
ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة على الحدود منذ بدء الأزمة.

 ولم يتم غلق ميناء رفح البري من الجانب المصري نهائيا، ويواصل تأهبه في كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من 36 ألف شاحنة محملة بنحو نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثة، وذلك بجهود 35 ألف متطوع.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أغلقت المنافذ التي تربط قطاع غزة منذ يوم 2 مارس الماضي بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وعدم التوصل لاتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار، واخترقت الهدنة بقصف جوي عنيف يوم 18 مارس الماضي وأعادت التوغل بريا بمناطق متفرقة بقطاع غزة كانت قد انسحبت منها.

كما منعت سلطات الاحتلال دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود ومستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب على غزة؛ ورفضت إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وإعادة الإعمار إلى قطاع غزة.

وتم استئناف إدخال المساعدات لغزة في مايو الماضي وفق آلية نفذتها سلطات الاحتلال وشركة أمنية أمريكية رغم رفض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لمخالفتها للآلية الدولية المستقرة بهذا الشأن.

وأعلن جيش الاحتلال "هدنة مؤقتة" لمدة 10 ساعات (الأحد 27 يوليو 2025) وعلق العمليات العسكرية بمناطق في قطاع غزة للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية؛ فيما يبذل الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) جهودا للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل إطلاق الأسرى والمحتجزين.

