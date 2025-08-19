غرفة المطاعم السياحية تنشئ إدارة جديدة لخدمة الأعضاء والمستثمرين الجدد

أطلقت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة ياسر التاجورى إدارة جديدة مهمتها خدمة الأعضاء من أصحاب المطاعم السياحية، ومساندة المستثمرين الجدد فى تذليل العقبات وإيجاد حلول عملية للمشكلات التى قد تواجههم، وذلك فى إطار سعى الغرفة لتطوير آليات العمل المؤسسى والارتقاء بخدماتها بما يتماشى مع التوجهات الداعمة لتحسين مناخ الاستثمار.

وأكد ياسر التاجورى ، رئيس مجلس إدارة الغرفة ، أن إنشاء هذه الإدارة يعكس إلتزام الغرفة بدعم ومساندة جميع أعضائها، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين الجدد، مشيراً إلى أن اختيار عبد المنعم مسعد، لتولى هذه المهمة يأتى تقديراً لخبراته الطويلة وقدرته على التفاعل المباشر مع احتياجات أصحاب المطاعم السياحية.

وكان مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية قد قرر تعيين عبد المنعم مسعد – مدير عام التراخيص بوزارة السياحة والآثار السابق – فى منصب مدير إدارة حل مشكلات أعضاء الغرفة من المنشآت والمطاعم السياحية والمستثمرين الجدد، سعياً إلى إيجاد قناة اتصال فعالة إضافية بين الغرفة وأعضائها وتقديم حلول مباشرة وسريعة للمشكلات التى قد تواجههم.

وأشارت الغرفة إلى خصصت من قبل خط هاتفى محمول مميز رقمه 01040777089 للتواصل مع أعضائها وتلقى كافة الإستفسارات والتساؤلات والشكاوى معلنة ترحيبها بالتواصل المستمر مع أعضائها فيما يطرحوه من أفكار ومقترحات تدعم نشاط المطاعم السياحية .

وأكدت الغرفة أن إنشاء الإدارة الجديدة تأتى فى إطار تفعيل دورها كجهة داعمة ومساندة للاستثمار السياحى، مشددة على أن المرحلة المقبلة ستشهد تواصلاً مستمراً مع الأعضاء والمستثمرين من خلال الإدارة الجديدة لتذليل أى معوقات أو إجراءات تعطل تنفيذ المشروعات.

واختتمت الغرفة بيانها بالتأكيد على أن إطلاق الإدارة الجديدة يُجسد رؤية مجلس الإدارة فى تقديم خدمات نوعية تساعد أعضاء الغرفة والمستثمرين الجدد على تحقيق أهدافهم بما يدعم تنمية القطاع السياحى.