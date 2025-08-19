تعليم الغربية: لا شكاوى من لجان امتحانات الدور الثاني بالثانوية

انتظمت فى محافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية فى يومها العاشر والأخير، والتى يؤديها 8123 طالب وطالبة داخل 14 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

جهود تعليم الغربية



وكان ناصر حسن وكيل وزارة التعليم بالغربية، قد أشار إلى أنه تم تسليم العصا الالكترونية للكشف عن أجهزة المحمول والسماعات والساعات الالكترونية لجميع اللجان.

كما تم تجهيز اللجان بالأثاث المناسب للطلاب، حرصا على توفير الراحة لهم، وتم تجهيز جميع اللجان بالإضاءة الجيدة والمراوح، وتم التأكد من سلامة تركيبها وتأمينها، لضمان التهوية الجيدة والإضاءة اللازمة للطلاب اثناء سير الامتحانات.

تشكيل غرف العمليات



وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، والفرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة سير امتحانات الدبلومات الفنية أولا بأول، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه رؤساء اللجان، وحل جميع المشكلات التي قد تواجه سير الامتحان.