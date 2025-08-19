محافظ الوادى الجديد يتابع جاهزية مقر بيوت الطلبة للعام الدراسي الجديد

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، مقر بيوت الطلبة والطالبات التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بمدينة الخارجة، يرافقه العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وجهاد متولي رئيس المركز، ومحمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وتابع المحافظ أعمال التطوير والتوسعات الجارية لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب المغتربين، في ظل الإقبال المتزايد للالتحاق بالمقر، حيث وجّه بإنشاء مبنى جديد بأحد الفراغات المتاحة، وتخصيص مدخل منفصل للطالبات من البوابة الغربية، كما تفقد تجهيزات الغرف والمطعم والمكتبة؛ للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب بالتزامن مع قرب بداية العام الدراسي الجديد.