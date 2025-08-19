محافظ البحيرة تستقبل وزير العدل وتشيد بجهود الوزارة في تطوير وتحديث منظومة العدالة

استقبلت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة،صباح اليوم، السيد المستشار عدنان فنجري وزير العدل ، وذلك بمكتبها بديوان عام المحافظة، في مستهل زيارته الرسمية لمحافظة البحيرة لافتتاح وتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لعدد من المنشآت القضائية بمركزى دمنهور وكفر الدوار.

وخلال اللقاء، رحبت المحافظ بوزير العدل والوفد المرافق لسيادته ، معربة عن اعتزازها بهذه الزيارة التي تعكس حرص وزارة العدل على دعم وتطوير منظومة القضاء، وتوفير بيئة عمل عصرية تليق بالقضاة والعاملين في المحاكم، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين.

وأشادت محافظ البحيرة بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة العدل في مختلف أنحاء الجمهورية لتحديث وتطوير المباني القضائية، بما يواكب الطفرة العمرانية والتنموية التي تشهدها الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، مؤكدة أن تلك الجهود تمثل نقلة نوعية في توفير خدمات عدلية متطورة وميسرة للمواطنين.

من جانبه، أكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، على استمرار التنسيق المستمر بين الوزارة ومحافظة البحيرة لتطوير ورفع كفاءة دور العدالة، وتوفير بيئة عمل مناسبة تليق بالقضاة والعاملين، وتيسير الخدمات المقدمة للمتقاضين، بما يعزز بناء دولة عصرية حديثة قائمة على سيادة القانون.

وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان الدروع التذكارية، في لفتة تجسد التعاون المثمر بين وزارة العدل ومحافظة البحيرة من أجل خدمة المواطنين وتعزيز قيم العدالة.