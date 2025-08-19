اليوم.. ختام المرحلة الأولى ببطولة الجمهورية للشراع

تختتم اليوم الثلاثاء منافسات المرحلة الأولى، ببطولة الجمهورية للشراع للموسم الرياضي 2025/2026، والتي تقام بنادي اليخت المصري بالإسكندرية خلال الفترة من 14 إلى 19 أغسطس الجاري.

ويشهد اليوم الأخير بالبطولة منافسات في طراز ilca 6 وطراز Optimist، وTechno.

وشارك في البطولة طرازات، "الأوبتمست - ILCA بأنواعه- الألواح الشراعية طراز Techno - الألواح الشراعية طراز (IQ) Foil".

ويشارك في فعاليات البطولة 6 هيئات وهي، نادي اليخت المصري بالإسكندرية- هيئة قناة السويس- نادي يخت القاهرة - نادي المعادي الرياضي واليخت - نادي المصري للتجديف- جمعية الكشافة البحرية بالجيزة، بواقع حوالي 60 لاعبًا ولاعبة في كافة الطرازات.