الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

جميلة عزيز تتصدر التريند بعد تصريحاتها لـ صدى البلد | خاص

أوركيد سامي

تصدرت الفنانة جميلة عزيز، تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاتها عن أزمتها الصحية في موقع صدي البلد الاخباري .


وقالت جميلة عزيز، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد “: كنت فاكرة الموضوع بسيط وشوية إرهاق لكن اتضح إنه قطع في شبكة العين وعملت عملية و لسه متابعة مع الدكاترة، وكمان بتابع علاج السرطان الكيماوي وعندي مواعيد مع الدكاترة ، وإن شاء الله خير  ، ادعولي لاني تعبانة و شكرا لمحبتكم و شكرا للجمهور و شكراً ليكي.

وأضافت جميلة عزيز: أنا بتابع تعليمات الدكاترة وباخد الأدوية وإن شاء الله خير".

واختتمت جميلة عزيز قائلة “ادعولي دائماً".

يذكر أن الفنانة جميلة عزيز أصيبت بمرض السرطان مجددًا، بعد أن تعافت منه منذ سنوات.

وقالت الفنانة جميلة عزيز في تصريح لـ"صدى البلد": إنها اكتشفت الأمر بعد آخر فحص طبي قامت به.

يذكر أن الفنانة جميلة عزيز قدمت الشكر لجمهورها، معلقة: “جمهوري العزيز، بشكركم من قلبي على حبكم ودعمكم. أنا عارفة أن الموضوع صعب، بس الحمد لله على كل شيء، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.. وبطلب من جميع جمهوري الدعاء”.

ووجهت الفنانة جميلة عزيز الشكر لجمهورها، معلقة: “جمهوري العزيز، بشكركم من قلبي على حبكم ودعمكم. أنا عارفة أن الموضوع صعب، بس الحمد لله على كل شيء، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.. وبطلب من جميع جمهوري الدعاء”.

وأضافت الفنانة جميلة عزيز: “أنا أوجه كل الشكر للدكتور أشرف زكي ، وبشكر الفنان الكبير محمد صبحي”.

