القومي لحقوق الإنسان: إسرائيل تتحمل مسؤولية تفاقم الأزمة الإنسانية بغزة

أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن اليوم العالمي للعمل الإنساني، يُعد بمثابة تكريم حقيقي للفرق الإنسانية التي تتصدر الصفوف الأمامية لمواجهة الكوارث والأزمات، وتُمثل ضمير الإنسانية الحي، وتدفع ثمنًا باهظًا من أجل إنقاذ حياة الآخرين في أصعب الظروف دون أن تحظى بالحماية الكافية أو التقدير المُستحق.

وشدد المجلس على أهمية دعم الجهود الإنسانية القائمة في مختلف مناطق العالم من أجل حماية فرق الإغاثة والطواقم الطبية خاصة في ضوء ارتفاع وتيرة الاعتداءات التي تستهدف الفرق الإغاثية، وعرقلة وصول المساعدات إلى ملايين المحتاجين، الأمر الذي يُعد انتهاكًا واضحًا للقواعد الإنسانية.

وأكد المجلس، أن ضمان سلامة العمل الإنساني هو التزام قانوني وأخلاقي يقع على عاتق المجتمع الدولي، وأن استمرار التغاضي عن الجرائم المرتكبة ضد العاملين في هذا المجال يؤدي إلى تعطيل كامل في عمليات الاستجابة الطارئة، ويُحرم ملايين الأشخاص من الغذاء والدواء والرعاية الصحية ويزيد من حدة الأزمات الإنسانية في مناطق واسعة من العالم.

وأشار المجلس إلى أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يُعد من أشد صور المعاناة حدّة في الوقت الراهن، مؤكدًا أنه يتابع بترقب شديد ما يتعرض له المدنيون وفرق الإغاثة والطواقم الطبية والمتطوعون من مخاطر يومية نتيجة القصف المستمر ونقص التمويل الذي يتسبب فيه الحصار والقيود المفروضة من إسرائيل على القطاع.

ولفت إلى أن هذا الأمر الذي يعطل مرور المساعدات الإنسانية ويعيق عمل وكالة الأونروا وغيرها من المنظمات، ويؤدي إلى تقليص خدماتها الأساسية وترك مئات الآلاف من الأسر دون الحد الأدنى من الدعم.

وأكد المجلس، أن إسرائيل تتحمل المسؤولية المباشرة عن تفاقم الأزمة الإنسانية وعرقلة وصول الدعم لملايين المحتاجين، مطالبًا المجتمع الدولي بتفعيل آليات الحماية الدولية فورًا وضمان مرور الإمدادات دون أي عوائق.

وشدد المجلس على أن استمرار تعرض فرق الإغاثة والطواقم الطبية والمتطوعين للخطر يقوّض روح التضامن العالمية، وأن حمايتهم واجب أخلاقي ومسؤولية دولية ملزمة تجاه أشخاص يخاطرون بحياتهم لإنقاذ الآخرين ،وأن هذه الحماية تُعد حماية للقيم الإنسانية التي يجتمع عليها المجتمع الدولي.