القومي لتنظيم الاتصالات يفصل الهواتف المستخدمة في المكالمات الترويجية المزعجة
وزيرا الكهرباء والبترول: خطة عمل مشتركة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا
المستشارة أمل عمار: الإعلام قوة فاعلة في تشكيل الوعي الجمعي
أنقذوه.. حسام المندوة يستغيث: الزمالك بينهار بسبب أرض 6 أكتوبر
تفاصيل حريق مقر مدينة نصر بالنادي الأهلي
وزير العدل يتفقد أعمال تطوير مجمع محاكم دمنهور الابتدائية.. صور
قبل انطلاق الجولة الثالثة.. ترتيب جدول الدوري المصري
انخفضت 10 جنيهات.. هبوط مفاجئ فى سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء
إكسترا نيوز: الاحتلال يفرض عراقيل في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
رئيس الأعلى للإعلام: هدفنا ضبط المشهد الرياضي ونبذ التعصب.. فيديو وصور
ترامب: أوكرانيا لن تكون جزءا من حلف الناتو
ترامب: ستكون هناك ضمانات لأوكرانيا لكن بعيدا عن الناتو
أخبار البلد

نقيب المعلمين: نقف صفًا واحدًا خلف الدولة وقيادتها السياسية

خلف الزناتي نقيب المعلمين
خلف الزناتي نقيب المعلمين
الديب أبوعلي

شهد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اليوم الثلاثاء، حفل تكريم المعلمين المحالين إلى المعاش، الذي نظمته النقابة الفرعية للمعلمين بميت غمر برئاسة عادل حاحه رئيس النقابة الفرعية.

وأكد نقيب المعلمين، أن تكريم المعلم  رسالة عميقة المعنى، تعكس تقدير المجتمع لدوره في بناء العقول وصناعة الأمل. 

وقال الزناتي، إن الأمة التي تُعلي من شأن معلميها إنما تكرم نفسها وترتقي بمستقبلها، مشددًا على أن المعلمين المكرمين وإن أنهوا رحلة عملهم الرسمية، إلا أن أثرهم باقٍ في طلابهم وفي ضمير المجتمع، وأن رسالتهم ستظل خالدة.

وأشاد الزناتي بالدور التاريخي لمدينة ميت غمر، ووصفها بأنها "قلعة من قلاع العلم والتنوير"، موجهًا تحية تقدير لأبناء المدينة على عطائهم المستمر، كما خص بالشكر النقابي عادل حاحه رئيس النقابة الفرعية بميت غمر على جهوده الدؤوبة في خدمة زملائه.

واستعرض نقيب المعلمين أبرز ما تقدمه النقابة من خدمات لأعضائها، من بينها دعم رحلات الحج والعمرة، توقيع شراكات مع مستشفيات كبرى لتقديم خدمات صحية متميزة، توفير المنح والإعانات المالية وقت الأزمات، قروض الزواج والتعليم، إلى جانب المصايف والرحلات الداخلية، إضافة إلى برامج التدريب والتطوير المهني لمواكبة مستجدات التعليم.

وأكد الزناتي، أن النقابة تقف صفًا واحدًا خلف الدولة المصرية وقيادتها السياسية، مشيرًا إلى دعمها الكامل لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء الجمهورية الجديدة، وجعل التعليم محورًا أساسيًا لبناء الإنسان المصري.

واختتم كلمته بتحية تقدير لكل معلم ومعلمة، قائلاً إن نقابة المعلمين ستظل حصنًا منيعًا للمعلمين، وستبقى وفيّة لرسالتها في الدفاع عن كرامة المعلم والارتقاء بمستواه، مضيفًا: "المعلم تاج فوق الرؤوس، وتكريمه هو تكريم لمستقبل الوطن بأسره". 

من جانبه، أكد عادل حاحة، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بميت غمر والأمين العام المساعد للنقابة العامة، أن تكريم المعلمين المحالين للمعاش واجب وطني ورسالة وفاء تجاه من أفنوا أعمارهم في خدمة الأجيال، مشددًا على أن النقابة الفرعية بميت غمر ستظل سندًا حقيقيًا للمعلمين، تعمل على تلبية احتياجاتهم ومساندتهم في مختلف القضايا، إيمانًا بأن الارتقاء بالمعلم هو الطريق الأصيل لبناء تعليم قوي ومستقبل أفضل للوطن.

وقبيل انطلاق الحفل، عقدت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية اجتماعها برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، جرى خلاله بحث أوضاع المعلمين وقضاياهم الملحة، إلى جانب مناقشة آليات تحسين مستوى الخدمات النقابية المقدمة للأعضاء، بما يعزز مكانة المعلم ويرتقي بدوره في المجتمع.

حضر الاحتفالية كل من محمد عبدالله وكيل النقابة العامة للمهن التعليمية، وياسر عرفات الأمين العام للنقابة العامة للمهن التعليمية، وحامد الشريف أمين صندوق النقابة العامة للمهن التعليمية، وسيد علي الأمين العام المساعد للنقابة العامة للمهن التعليمية، وعادل حاحة الأمين العام المساعد للنقابة العامة للمهن التعليمية.

خلف الزناتي نقيب المعلمين تكريم المعلمين المحالين إلى المعاش مدينة ميت غمر الحج والعمرة الجمهورية الجديدة الرئيس عبدالفتاح السيسي

