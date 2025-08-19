محافظ المنوفية يتفقد نسب إنجاز إنشاءات المدارس الجديدة بأحياء شرق وغرب شبين الكوم

أجري اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة بشبين الكوم ، للوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الانجاز على أرض الواقع بعدد من المدارس الجاري إنشاؤها للنهوض بالبنية التحتية لقطاع التعليم وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب ، رافقه خلالها، محمد موسى نائب المحافظ ، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، المستشار الهندسي للمحافظة ، رؤساء أحياء شرق وغرب شبين الكوم.

حيث تفقد محافظ المنوفية أخر مستجدات أعمال إنشاءات مدرستي شبين الكوم الحديثة الرسمية للغات والمصرية اليابانية الجديدة بحي شرق شبين الكوم بحجم استثمارات 90 مليون جنيه ، مشيداً بحجم الاعمال المنفذة على أرض الواقع ، وكذا تفقد إنشاءات مدرسة مصر المتكاملة للغات الجديدة بنطاق حي غرب باستثمارات 40 مليون جنيه ، وذلك في إطار خطة المحافظة للتوسع وتنفيذ خطط مستقبلية لإنشاء العديد من المدارس التجريبية بنطاق المراكز والمدن وخاصة التي يوجد بها كثافات طلابية كبيرة وإتاحة الفرصة أمام أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بهذا النوع من التعليم وتقديم خدمة تعليمية متميزة.

وخلال تفقده ، شدد محافظ المنوفية على المتابعة المستمرة وضرورة تكثيف الأعمال والمتابعة اليومية لنسب الإنجاز والدفع بمنظومة العمل وتذليل العقبات لتسريع معدلات الاداء والالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية لمجمع مدارس البتانون الجديد لدخولهم الخدمة أمام أبنائنا الطلاب في العام الدراسي القادم ، مشيراً إلى انه لا يدخر جهداً في دعم المنظومة التعليمية من خلال إنشاء وتطوير العديد من المدارس لتوفير خدمات تعليمية أفضل لأبناء المحافظة، وأنه يسعى جاهداً لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين واتخاذ أي قرار من شأنه رفع مستوى الخدمات المقدمة بشتى القطاعات بمختلف الأصعدة لتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة .

وأكد محافظ المنوفية على أن هناك متابعات يومية لكافة المشروعات الجاري تنفيذها للوصول لأعلى معدلات إنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلال تنفيذ وتطوير العديد من مشروعات البنية التحتية في مختلف القطاعات التنموية والخدمية وبالأخص قطاعات " الصحة ، التعليم ، الطرق ، خدمات الصرف الصحي " كونها مشروعات حيوية تمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر.