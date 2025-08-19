بسبب دراجة نارية .. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة الشبخ زايد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن واقعة حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالجيزة بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول 3 أشخاص وطرف ثان 6 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول" ، على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما حال قيام أحد أفراد الطرف الثانى بإصلاح الدراجة النارية الخاصة بأحد أفراد الطرف الأول وعدم إتقانه لإصلاح الدراجة النارية فتطورت لمشاجرة إستعانا خلالها بباقى المتهمين وتعدوا على بعضهم بالضرب والتراشق بالحجارة "دون حدوث إصابات" .

تم ضبط طرفى المشاجرة والأسلحة المستخدمة فى الواقعة (3 سلاح أبيض – عصا خشبية) وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.