مستقبل وطن يواصل اجتماعات لجنة ترشيحات النواب المكثفة استعدادًا لانتخابات 2025

تواصل اللجنة المركزية المُشكلة من قِبل الأمانة المركزية لحزب "مستقبل وطن"، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، انعقاد اجتماعاتها اليومية لدراسة ترشيحات الحزب لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك لليوم الرابع علي التوالي.



وتضم اللجنة في عضويتها كل من، النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب، والنائب أحمد دياب أمين عام مساعد الحزب، والنائب محمد الجارحي، أمين عام مساعد الحزب، والنائب عاطف ناصر أمين عام مساعد الحزب، والنائب خالد شلبي أمين التنظيم المركزي، والمهندس هشام أباظة امين مساعد أمانة التنظيم المركزية، والنائب خالد عبد المولى أمين سر اللجنة.



وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الاستعدادات النهائية للحزب، لخوض انتخابات مجلس النواب، والتي تأتي ضمن استراتيجيته لتعزيز مكانته المتزايدة في الشارع المصري، ومواصلة دوره الفاعل في الحياة السياسية.



وأكد النائب أحمد عبد الجواد أن اللجنة تعمل وفق معايير دقيقة وواضحة لاختيار مرشحي الحزب، يأتي على رأسها الثقل الشعبي، والسيرة الطيبة، والكفاءة التشريعية والرقابية، بما يعكس توجه الحزب في تقديم كوادر فعالة تحت قبة البرلمان.



وأوضح أن الفترة الحالية تشهد لقاءات موسعة مع أمناء الحزب وأمناء التنظيم في المحافظات، لمراجعة الخطط الميدانية والتنظيمية استعدادًا للانتخابات، بما يضمن أداءً متميزًا يرسخ مكانة الحزب في الشارع السياسي المصري.