بقى بالدولار| العيش البلدي المصري وصل العالمية.. ما القصة؟
51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3% .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025
حقيقة إحالة بدرية طلبة للتحقيق بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل |خاص
مصر تكثّف اتصالاتها الدولية لدعم وقف إطلاق النار في غزة وإعادة الإعمار
حبس وغرامة.. عقوبات بالجملة تواجه الراقصة بديعة
حبس التيك توكر ليلى أحمد المتهمة بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بالتجمع
وزير الخارجية: الكرة الآن أصبحت في ملعب إسرائيل لوقف إطلاق النار
سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات
وداعًا للمكالمات المزعجة.. "الاتصالات" يفصل هواتف المكالمات الإعلانية في هذا الموعد
25 لاعبا في قائمة منتخب 17 سنة للمشاركة في بطولة كأس الخليج
الأمم المتحدة : مستشفيات غزة على حافة الانهيار
وفاة رزاق أوتومويوسي لاعب الزمالك السابق عن 38 عامًا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

مستقبل وطن يواصل اجتماعات لجنة ترشيحات النواب المكثفة استعدادًا لانتخابات 2025

مستقبل وطن
مستقبل وطن
عبد الرحمن سرحان

تواصل اللجنة المركزية المُشكلة من قِبل الأمانة المركزية لحزب "مستقبل وطن"، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، انعقاد اجتماعاتها اليومية لدراسة ترشيحات الحزب لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك لليوم الرابع علي التوالي.


وتضم اللجنة في عضويتها كل من، النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب، والنائب أحمد دياب أمين عام مساعد الحزب، والنائب محمد الجارحي، أمين عام مساعد الحزب، والنائب عاطف ناصر أمين عام مساعد الحزب، والنائب خالد شلبي أمين التنظيم المركزي، والمهندس هشام أباظة امين مساعد أمانة التنظيم المركزية، والنائب خالد عبد المولى أمين سر اللجنة.


وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الاستعدادات النهائية للحزب، لخوض انتخابات مجلس النواب، والتي تأتي ضمن استراتيجيته لتعزيز مكانته المتزايدة في الشارع المصري، ومواصلة دوره الفاعل في الحياة السياسية.


وأكد النائب أحمد عبد الجواد أن اللجنة تعمل وفق معايير دقيقة وواضحة لاختيار مرشحي الحزب، يأتي على رأسها الثقل الشعبي، والسيرة الطيبة، والكفاءة التشريعية والرقابية، بما يعكس توجه الحزب في تقديم كوادر فعالة تحت قبة البرلمان.


وأوضح أن الفترة الحالية تشهد لقاءات موسعة مع أمناء الحزب وأمناء التنظيم في المحافظات، لمراجعة الخطط الميدانية والتنظيمية استعدادًا للانتخابات، بما يضمن أداءً متميزًا يرسخ مكانة الحزب في الشارع السياسي المصري.

مستقبل وطن النائب أحمد عبد الجواد انتخابات مجلس النواب مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب 2025

مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي في وفاة طفل بعد تناوله 3 أكياس «إندومي»

بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل النودلز بالمرج

صرف مرتبات أغسطس2025

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادي سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

هدير عبد الرازق

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

صورة أرشيفية

الأرصاد: كتلة هوائية صحراوية تضرب البلاد والحرارة تصل إلى 44 درجة

الغرباوى يعقد اجتماع موسع لمناقشة تطبيق نظام البكالوريا المصرية

تعليم بورسعيد | الغرباوى يعقد اجتماعا موسعا لمناقشة تطبيق نظام البكالوريا المصرية

مياه القناة : انطلاق فعاليات اليوم الاول للقافلة المائية تحت شعار " كل نقطة بتفرق"

انطلاق فعاليات اليوم الاول للقافلة المائية " كل نقطة بتفرق"

اجتماع بمحافظة الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يناقش معوقات القطاع الصناعي بعروس البحر

بالصور

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق

محافظ الشرقية يتفقد مجمع المصالح الحكومية والإدارة التعليمية بديرب نجم

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حبوب منع الحمل... حماية من الحمل لا من الجلطات| اعرفي الفئات الأكثر عرضة

حبوب منع الحمل قد تحمي من الحمل... لكنها لا تحمي من الجلطات اكتشفي الفئات المعرضة
حبوب منع الحمل قد تحمي من الحمل... لكنها لا تحمي من الجلطات اكتشفي الفئات المعرضة
حبوب منع الحمل قد تحمي من الحمل... لكنها لا تحمي من الجلطات اكتشفي الفئات المعرضة

تشييع جثمان الدكتور يحيى عزمي من مسجد الشرطة

جانب من تشيع الجثمان
جانب من تشيع الجثمان
جانب من تشيع الجثمان

ساندي صلاح

تهديدات بعد فضح المتحرش.. ضحية أتوبيس عام تصر على حقها القانوني

فتاة حبست نفسها 25 سنة

25 عامًا في عزلة.. قصة سيدة جزائرية حبست نفسها بسبب رسوب في البكالوريا

