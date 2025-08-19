قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول صورة لسيارة والد محمد الشناوي بعد وفاته في حادث سير
جوجل تحذر من هجمات خبيثة تستهدف جي ميل .. هل هاتفك في خطر؟
نموذجان للأمانة في بني سويف .. مسعف وسائق يعثران على مليون و500 ألف جنيه
وافقت عليه حماس.. مصادر للقاهرة الإخبارية: المقترح المصري القطري يتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يوما
محدش بيرد ليه؟.. أحمد موسى يكشف عن مفاجأة بشأن سحب أرض نادي الزمالك
تفاصيل مصرع والد محمد الشناوي في حادث مروع بطريق الواحات
إصابة طفـ لين شقيقين في اندلاع حريـ ق بسبب أسطوانة بوتاجاز بأسيوط
إيداع جثمان والد محمد الشناوي حارس الأهلي بمستشفى أكتوبر
آلاف الأقباط يتوافدون على دير درنكة للاحتفال بـ"صوم العذراء" في أسيوط
"اطلعوا وردوا".. أحمد موسى يطالب برد رسمي: لماذا تم سحب أرض الزمالك؟
طاهر النونو: خيار المقاومة قائم ما دام الاحتلال مستمرا
مصرع والد حارس الأهلي محمد الشناوي في حادث سير
فن وثقافة

عزيز مرقة يحيي حفلا غنائيا فى ساقية الصاوي بهذا الموعد

عزيز مرقة
عزيز مرقة
تقى الجيزاوي

يستعد الفنان عزيز مرقة لإحياء احدث حفلاته الغنائية فى ساقية الصاوي شهر سبتمبر المقبل ، ومن المقرر ان يقدم باقة من اغاني ألبومه الجديد الذى طرح أولي اغانيه شهر يوليو الماضي.

وفى هذا السياق ، روجت الصفحة الرسمية لساقية الصاوي للحفل عبر موقع فيسبوك، وجاء بتعليق: "عزيز مرقة فى الساقية 2 سبتمبر.
بادروا بالحجز قبل نفاد التذاكر".

وفى شهر يوليو الماضي ، قدم  عزيز مرقة أولى أغنيات ألبومه الجديد، أغنية "شايفة إيه" بالتعاون مع فريق "ديسكو بيروت"، حيث قام عزيز بتصوير الأغنية هذه المرة، فى لبنان بأحد الشوارع مع رابطة جمهوره ومحبيه هناك. 

وذلك بناء على دعوته لهم عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات "أنستجرام"، وهى الدعوة التى يحرص على تقديمها عزيز لـ "الفانز" لمشاركته فى تصوير أغنياته، حيث سبق وقام بها وقدمه من قبل مع رابطة جمهوره ومحبيه بمصر، فى أغنية "ماتيجى سكة" والتى تم تصويرها في شوارع منطقة الكوربة بمصر الجديدة، بمشاركة النجمة أسماء أبو اليزيد، وهى الأغنية التى حققت رواجا كبيرا على جميع مواقع السوشيال ميديا.

عزيز مرقة وأغنية حطة ايديك

 وفى يناير الماضي، طرح النجم عزيز مرقة، على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو أحدث فيديو كليب لأغنية وتجربة جديدة، بعنوان "حطة إيدك" من كلمات عزيز مرقة ومحمد شافعى، وألحان عزيز مرقة، وتوزيع أوركسترالى جورج قلتة، وميكس وماستر ماهر الملاخ، وإخراج بيشوى يسى، ومن إنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.

تم تصوير الفيديو كليب وتسجيله، بمشاركة أكثر من 32 عازف أوركسترا، ولأول مرة يتم تسجيل الأغنية وتصويرها فى آن واحد، وعقب ذلك تم عمل تجربة مشاركة عدد من معجبى عزيز، بأحد المسارح فى مدينة الشيخ زايد لسماع الأغنية فى يوم آخر، فى مفاجأة خاصة قدمها عزيز لمعجبيه بعد دعوته على السوشيال ميديا التى طالب فيها بمشاركته عدد من معجبيه لكل من كان لديه ظروف صعبة، أو أى مشكلة صحية أو عاطفية يشعر بها، ليعيش معه اللحظات التى مر بها.. والمفاجأة كانت مشاركة عدد من المعجبين منهم من غزة، وأيضا شخص فقد أحد أقاربه، إلى جانب سيدة مرت بظروف صعبة فى حياتها وقام أولادها بتقديم هدية لها فى هذا اليوم، وقام عزيز بغناء الأغنية أكثر من مرة لكل شخص مر بهذه الظروف المختلفة نتيجة لضغوط الحياة، ليمنح نفسه حالة خاصة جدا مع معانى ومفهوم الأغنية.

يذكر أن هذا هو التعاون الرابع بين عزيز والمخرج بيشوى يسى، بعد فيديو كليب أغنية "أحلى واحدة" بتوزيع موسيقى وشكل مختلف التي قدمها عزيز فى حفل زفاف صديقته مقدمة البرامج لينة طهطاوي، والمؤثر عبر مواقع التواصل الاجتماعي محمد فرج، وهى من كلمات منة القيعي وألحان عزيز مرقة، وأيضا فيديو كليب "مجنانى بتوزيع موسيقى وشكل مختلف“، وهى من كلمات محمد شافعى، وألحان عزيز مرقة، وأيضا فيديو كليب"ماتيجى سكة" الذى تم طرحه فى نوفمبر الماضى بمشاركة النجمة أسماء أبو اليزيد، لأول مرة، مع عزيز، وهو من كلمات محمد بحيرى، وألحان عزيز مرقة، وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ، وإخراج بيشوى يسى، والأغنيات من إنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.

