الزراعة: تكثيف الحملات على أسواق اللحوم والدواجن بالمحافظات
رئيس الوزراء يلتقي محافظ طوكيو لبحث مجالات التعاون المشترك
البث الإسرائيلية: الجيش يبدأ استدعاء 60 ألف جندي ضمن الاستعدادات لاحتلال غزة
رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025
هل أصحاب العقارات والرواتب الكبيرة عليهم زكاة مال؟.. في 3 حالات
محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا.. تفاصيل
آداب حلوان تعلن شروط القبول بأقسامها للعام الجامعي 2025/2026
الأرصاد تحذر: اضطراب في الملاحة البحرية وطقس شديد الحرارة جنوبا
أخويا وحبيبي.. عصام الحضري يواسي محمد الشناوي بعد وفاة والده
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء
رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2025.. تبدأ في هذا الموعد
رياضة

إسلام صادق ينعي والد حارس الأهلي الشناوي

باسنتي ناجي

نعي الإعلامي إسلام صادق والد حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمد الشناوي، الذي توفي في حادث سير على طريق الواحات.

وكتب إسلام صادق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "خالص العزاء للنجم الكابتن محمد الشناوي حارس الاهلي والمنتخب الوطني في وفاة والده في حادث سير بطريق الواحات 
اللهم أرحمه وأغفرله وأجعل مثواه الجنة وألهم أهله الصبر والسلوان".

ونعت الصفحة الرسمية للكرة المصرية والد حارس الأهلي محمد الشناوي بعد أن توفي في حادث سير علي طريق الواحات.

وكتبت عبر فيسبوك: "يتقدم المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد والمدير التنفيذي والأجهزة الفنية للمنتخبات وجميع العاملين بخالص التعازي والمواساة للكابتن محمد الشناوي، حارس مرمي المنتخب الوطني والنادي الأهلي، في وفاة المغفور له بإذن الله والده، داعين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

حالة من الحزن يعيشها محمد الشناوي، حارس الأهلي ومنتخب مصر، بعد وفاة والده في حادث سير عن عمر 70 عاماً.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الواحات، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من الشرطة إلى موقع الحادث، إذ تبين أن الحادث أسفر عن مصرع والد اللاعب الدولي محمد الشناوي في الحال، متأثرًا بإصاباته البالغة جراء الحادث.

جدير بالذكر أن محمد الشناوي قد غاب عن المشاركة مع النادي الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، أمام مودرن سبورت التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، ومباراة فاركو التي أقيمت في الجولة الثانية للدوري وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 4-1.

