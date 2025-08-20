محافظ الإسكندرية يوجه بإقامة القوافل الشاملة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

وجه محافظ الإسكندرية أحمد خالد، بإقامة القوافل الشاملة تحقيقا للتنمية البشرية والارتقاء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

وفي هذا الإطار، نظم حي ثان المنتزة بالتعاون مع المديريات الخدمية، قافلة لأهالي عزبة "الجبل" بدائرة الحي، وتضمنت فعاليات القافلة، الكشف الطبي على المواطنين في تخصصات "باطنة وأطفال وتنظيم أسرة واعتلال كلوي وصحة المرأة والأمراض المزمنة" وصرف العلاج مجانا .

وتم إقامة ندوات، للتوعية بحملة كروت الخدمات الشاملة، ومشاكل العصر الحديث والتحديات التي تواجه الأفراد والمجتمعات، والتعريف بالمبادرات الرئاسية لبناء الإنسان صحيا، ومرض السعار وكيفية الوقاية منه، كما تم إجراء حصر لراغبي محو الأمية بمشاركة كلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية .

واختتمت الندوات بالتوعية بكيفية الحفاظ على شبكات الصرف الصحي، وأهمية ترشيد استهلاك المياه وآثار المتغيرات المناخية، كما شاركت إدارة تموين المنتزة في القافلة بمنفذ لبيع اسطوانات الغاز بأسعار مدعمة .

تأتي القافلة في إطار إقامة عدة قوافل ومبادرات وندوات، لتقديم أفضل الخدمات للأهالي .

وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، من إزالة 12 حالة تعد على الأراضي الزراعية وبناء بدون ترخيص، ضمن المرحلة الأولى بالموجة الـ27 لإزالة التعديات، تماشيا مع جهود الدولة المكثفة للتصدي لظاهرة البناء العشوائي المخالف وفرض سيادة القانون.

ونفذت الإدارة المختصة في حي ثان المنتزة، 3 قرارات بإزالة متغيرات مكانية بدون ترخيص بعزبة حوض 10 بالظهير الريفي للحي، عبارة عن إزالة الدور الثاني علوي بأحد العقارات على مساحة 120 مترا، وهدم الدور الثاني علوي على مساحة 120 مترا، وإزالة الدور الأول علوي على مساحة 180 مترا في عقار ثالث، وأخطرت الإدارة الهندسية بالحي لاتخاذ الإجراءات القانونية لردع المخالفين.

وقام حي أول المنتزة، بإزالة سور على أرض زراعية بمساحة قيراطين بحوض صبحي البحيري، ورفع تجمعات ردم من أرض زراعية بمساحة قيراط واحد بحوض الصعايدة، وإزالة 4 حالات بناء ومتغيرات مكانية مخالفة بعزبتي "محسن الصغري وخطاب" تتمثل في حوائط دور أول بعقارات وأسوار بإجمالي مساحات 700 م.

ورصد حي ثان العامرية 3 حالات بناء بدون ترخيص بمنطقتي "السلام و الهوارية" تم هدمها، والتحفظ على معدات البناء، فيما ناشد حي ثان العامرية المواطنين بضرورة الالتزام بكافة القوانين واللوائح المنظمة لأعمال البناء، وسرعة توجه المواطنين الذين تقدموا بملفات تقنين طبقًا لقانون 144 لسنة 2017 ولم يقوموا باستكمال الإجراءات وسداد مستحقات الدولة لمقر ديوان عام الحي لإنهاء ملفات التقنين الخاصة بهم حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي تبدأ بإصدار غرامات مالية وتنتهي بإصدار أحكام قضائية بالحبس.

وقام حي غرب الاسكندرية، بزراعة 500 شجرة بمشاركة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة بشاير الخير 3، 5 بالقباري بنطاق الحي، وذلك في إطار مبادرة "مارثون إقرأ" تعاوناً مع مكتبة الإسكندرية.

وذكر حي غرب، في بيان، أنه تم زراعة 500 شجرة ليصل إجمالي ما تم زراعته ببشاير الخير إلى 4000 شجرة، موضحا أن ماراثون اقرأ، يهدف أيضا بجانب القراءة لرفع الوعي البيئي وزراعة شجرة لكل 100 صفحة مقروءة والوصول إلى مليون صفحة مقروءة .

وفي نفس السياق، قامت إدارة الحدائق بحي وسط، برفع كفاءة الجزر الوسطي والمسطحات الخضراء بطريق الحرية وشارع قنال السويس وري حديقتي جبل المنارة والكومنولث، واستكمال قص الجزر الوسطى بشارع جواد حسني، بالإضافة إلى استكمال أعمال تنقية الحشائش بالجزر الوسطى بشارع قنال السويس .

وباشر حي شرق، أعمال تنظيف الحشائش الغريبة وري ميدان علي بن أبي طالب سموحة، ونظافة وري الزراعات بميدان فيكتور عمانويل، وعمل جور للشجيرات وري حديقة رابعة الناصرية، وتنظيف المخلفات والحشائش الغريبة وري حديقة 14 مايو، وري الزراعات بالجزيره الوسطى بشارع 14 مايو، وذلك حفاظا على توفير بيئة صحية نظيفة خالية من التلوث وأهمية الغطاء النباتي في تحقيق التوازن البيئي .