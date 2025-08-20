قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار اليوم 20-8-2025 في البنوك
اتحاد الكرة يعيد قرعة دورى الكرة النسائية اليوم بعد انسحاب الجونة
ترامب: أحاول دخول الجنة بإنقاذي أرواح سبعة آلاف شخص يوميًا من الموت في أوكرانيا
الجيش اللبناني يطلب أسبوعين إضافيين لتقديم خطته النهائية لسحب سلاح حزب الله
الأهلي ضد غزل المحلة.. موعد المباراة والقناة الناقلة
بعد تصريحات رئيس الأعلى للإعلام.. الحبس سنة عقوبة التعصب الكروي
هبوط إضطراري .. إشتعال النيران في محرك طائرة ألمانية
مدبولي: مصر تستضيف النسخة الخامسة من منتدى أسوان أكتوبر المقبل لمناقشة أبرز القضايا الأفريقية
مصر ترحب بالجهود الدولية لإحلال السلام في أوكرانيا
الأوقاف تفتح باب التقديم لوظيفة وكيل دائم.. اعرف الشروط
زيلينسكي: قصف روسي يستهدف محطة غاز ومنشآت طاقة في أوديسا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إحياء صناعة الحرير.. الزراعة: خطة داعمة للنهوض بهذه الصناعة الحيوية

صناعة الحرير
صناعة الحرير
شيماء مجدي

نفذ معهد بحوث وقاية النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برنامجا تدريبيا بعنوان "إحياء صناعة الحرير: تنمية مستدامة بأيدٍ مصرية"، لتدريب وتأهيل العاملين في مشروع الصالحية الزراعي بمحافظة الشرقية.

وقال الدكتور أحمد عبد المجيد مدير المعهد، إن ذلك يأتي في إطار التوجهات الوطنية لتطوير وتوطين صناعة الحرير الطبيعي في مصر، وتنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بوضع خطة داعمة للنهوض بهذه الصناعة الحيوية، وتعليمات الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بتقديم الدعم الميداني، وتوسيع نطاق التدريب ليشمل فئات متنوعة من المتدربين في جميع المحافظات دعمًا للتمكين الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف عبد المجيد أن مشروع إنتاج الحرير الطبيعي، يعد من المشروعات الاقتصادية الواعدة التي تحمل قيمة تنموية كبيرة، نظرًا لما توفره من فرص عمل مستدامة في المجتمعات الريفية، إلى جانب مساهمته في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز القيمة المضافة للمنتج الزراعي المحلي، لافتا إلى مساهمته أيضا في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وفتح آفاق جديدة للتصدير، ما يجعله أحد روافد الاقتصاد الأخضر في مصر.

وأشار مدير المعهد إلى أن البرنامج التدريبي استهدف تأهيل العاملين في مجال تربية دودة الحرير، وتحسين البيئة الإنتاجية لأشجار التوت، بما يسهم في تحقيق التنمية الريفية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة، لافتا إلى أنه اشتمل على عدد من المحاور الفنية الأساسية، بدءًا من زراعة وتربية وتقليم أشجار التوت، باعتبارها المصدر الرئيسي لتغذية ديدان الحرير.

وأوضح أنه تم تدريب المشاركين على أساليب الزراعة السليمة التي تضمن إنتاج أوراق ذات جودة عالية، ملائمة لمراحل التربية المختلفة، كما تناول أيضا مراحل تربية الأعمار الصغيرة والكبيرة من ديدان الحرير، مع التركيز على الممارسات الدقيقة التي تضمن نموًا صحيًا ومتوازنًا، وصولًا إلى مرحلة التشرنق وجمع الشرانق، وهي المرحلة الإنتاجية الأهم، حيث تم شرح أساليب الرعاية والتجفيف والحفظ لضمان جودة الشرانق واستمرارية الإنتاج.

وذكر عبد المجيد أنه تم خلال البرنامج التعرف على الأمراض التي تصيب ديدان الحرير التوتية، وتطبيق الممارسات الوقائية في مختلف مراحل التربية، بما يضمن بيئة إنتاجية آمنة ومستقرة، ويقلل من نسب الفاقد ويُحسّن من كفاءة العملية الإنتاجية، لافتا إلى أنه أشرف على التدريب نخبة من الباحثين بقسم بحوث الحرير تحت إشراف الدكتور محمود سعد، رئيس القسم، ومشاركة الدكتورة مروى نبيل والدكتورة إيناس اليماني.

ولفت إلى أن معهد بحوث وقاية النباتات ينفذ البرامج التدريبية الخاصة بصناعة الحرير الطبيعي وفق خطة زمنية واضحة تشمل جميع المحافظات، مع التركيز على المناطق الريفية ذات الإمكانات الإنتاجية الواعدة، والحرص على التنسيق مع الجهات المحلية المختلفة والشركات لتسهيل تنفيذ الدورات واستقطاب المشاركين، تعزيزا للمشروع القومي لتوطين صناعة الحرير الطبيعي، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة من خلال بناء قدرات بشرية مؤهلة ومتمكنة.

وأكد عبد المجيد أن المعهد يعتبر طرفًا فاعلًا على المستويين العلمي والفني في هذا المشروع الوطني، حيث يضطلع بدور جوهري في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك خبرات تطبيقية، ما يُسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز مكانة مصر في قطاع إنتاج الحرير الطبيعي إقليميًا ودوليًا.

الحرير صناعة الحرير إحياء صناعة الحرير وقاية النباتات الأراضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والدة الإعلامية شيماء جمال

«نامي مرتاحة يا بنتي».. والدة الإعلامية شيماء جمال تعلق بعد القصاص: أخيرًا هاخد عزاها | شاهد

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع .. نتيجة تقليل الاغتراب 2025 من هنا

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2025.. تبدأ في هذا الموعد

تقليل الاغتراب

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

أرشيفية

بتهمة قتــ.ــل المذيعة شيماء جمال.. تنفيذ حكم الإعــ.ــدام في أيمن حجاج وشريكه بالجريمة

الشعرية سريعة التحضير

بالأدلة العلمية.. الصحة ترد على احتواء الشعرية سريعة التحضير مواد مسرطنة

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء.. ومفاجأة فى ثمن البيض

ترشيحاتنا

الحادث بالغربية

إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "طنطا ـ المحلة"

المتهمون

إصابة عامل برش خرطوش في مشاجرة بالسلام

المجني عليه

دفع حياته ثمنا لشهامته.. حكاية أحمد شهيد الجدعنة بالمعصرة

بالصور

طريقة عمل شوربة العدس الشرقية.. مغذية ومثالية لكل المواسم

طريقة عمل شوربة العدس الشرقية غنية مغذية ومثالية لكل المواسم
طريقة عمل شوربة العدس الشرقية غنية مغذية ومثالية لكل المواسم
طريقة عمل شوربة العدس الشرقية غنية مغذية ومثالية لكل المواسم

بدعم إماراتي.. أول سيارة كهربائية خارقة من ماكلارين

ماكلارين
ماكلارين
ماكلارين

خلطة المحشي المصرية الأصيلة زي ستات البيوت.. سر الطعم اللي مايتنسيش

خلطة المحشي المصرية الأصيلة زي ستات البيوت.. سر الطعم اللي مايتنسيش
خلطة المحشي المصرية الأصيلة زي ستات البيوت.. سر الطعم اللي مايتنسيش
خلطة المحشي المصرية الأصيلة زي ستات البيوت.. سر الطعم اللي مايتنسيش

رجال الإطفاء والسرطان.. دراسة حديثة توصي باتخاذ إجراءات وقائية صارمة لرجال الحماية المدنية

رجال الإطفاء والسرطان.. علاقة مقلقة تكشفها دراسة حديثة
رجال الإطفاء والسرطان.. علاقة مقلقة تكشفها دراسة حديثة
رجال الإطفاء والسرطان.. علاقة مقلقة تكشفها دراسة حديثة

فيديو

فيلم درويش

عمرو يوسف: دينا الشربيني ممثلة محترفة والعمل معها يسعدني

آخر تطورات قضية لاعبة الجودو

قضية دينا علاء.. تفاصيل جديدة ورسالة قاسية من شقيقها لرواد السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع لمقاتلي المنطقة الشمالية: الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد