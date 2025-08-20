قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منعا لإجبار الطلاب| مطالب بإتاحة الاختيار بين البكالوريا والثانوية العامة "إلكترونيا"
الرئيس السيسي يصدق على قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة
مصادر مصرية: إسرائيل لم ترد حتى الآن على مقترح الوسطاء بالتهدئة
تجديد حبس سوزي الأردنية 15 يوما على ذمة التحقيقات
مصفاة الذهب المصرية تضع القاهرة على خريطة المراكز العالمية للمعادن الثمية
إيمي طلعت زكريا : مكتشفناش زواج بابا من والدة هنا الزاهد إلا بعد مرضه
طوارئ في الشرقية بعد انهيار عقار بشارع مولد النبي بالزقازيق
استمر لعدة ساعات .. هجوم لـ كتائب القسام على قوات الاحتلال في خانيونس
النحاس وقمصان وسليمان يعزون الشناوي في وفاة والده | صور
زاد العزة الـ19.. الهلال الأحمر يرسل 2300 طن مساعدات غذائية وطبية إلى غزة
مصر تؤكد ضرورة قبول إسرائيل بالهدنة في غزة بعد موافقة حماس عليها
غزة.. وزارة الداخلية والأمن الوطني تحذر الفلسطينيين من مؤسسة أمريكية
محافظات

سلبية تحليل المخدرات لسائق حافلة السياح الروس في حادث أبوزنيمة

القنصل الفخري الفخري الروسي بشرم الشيخ
القنصل الفخري الفخري الروسي بشرم الشيخ
ايمن محمد

​أظهرت نتائج تحليل المخدرات لسائق الحافلة السياحية التي تعرضت لحادث انقلاب على طريق أبوزنيمة، سلبية العينة وعدم تعاطيه أي مواد مخدرة. 

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه قنصل روسيا بشرم الشيخ أن جميع السياح المصابين حالتهم مستقرة ويتلقون العلاج اللازم، مشيرًا إلى أن السفارة الروسية تسلمت جثمان السائحة المتوفاة لنقلها إلى بلادها.

​تفاصيل الحادثة والتحقيقات

​خلال التحقيقات، أفاد السائق بأنه فوجئ بخروج سيارة من أحد الطرق الفرعية، مما دفعه لمحاولة تفاديها، الأمر الذي أدى إلى انقلاب الحافلة. 

من جهتهم، قال السياح إنهم كانوا جميعًا نائمين وقت وقوع الحادث و استيقظوا على واقعة انقلاب الحافلة .

​متابعة حالات المصابين

و​أوضح الدكتور أحمد السمري، قنصل روسيا في شرم الشيخ، أن المصابين يتلقون اهتمامًا كبيرًا من مسؤولي الصحة. و أضاف أن 17 مصابًا ما زالوا يتلقون العلاج في مستشفى مجمع الفيروز بمدينة طور سيناء.

بينما خرج 24 مصابًا من مستشفى أبوردس المركزي  بعد تماثلهم للشفاء، وعادوا إلى فنادق إقامتهم  في شرم الشيخ لاستكمال برامجهم السياحية.

​كما أجريت عمليات جراحية لثلاثة من السياح في مستشفى شرم الشيخ الدولي، بالإضافة إلى عملية جراحية  لأحد المصابين في مستشفى رأس سدر العام.

​جهود الإنقاذ والإسعاف:

​كانت سلطات جنوب سيناء قد تلقت إخطارًا بانقلاب الحافلة على بعد كيلو متر واحد من مدخل مدينة أبوزنيمة الجديدة، مما أسفر عن إصابة جميع الركاب. على الفور، تم الدفع بأكثر من 10 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى ابورديس  المركزي.

​انتقل وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء إلى المستشفى لمتابعة حالات المصابين، حيث بذل الفريق الطبي جهودًا كبيرة لإنقاذ الحالات، وإدخال حالة عاجلة إلى غرفة العمليات لإصابتها في البطن، بالإضافة إلى إجراء عمليات تجميل لبعض الحالات الأخرى.

​تم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت جهات التحقيق برأس سدر لمباشرة التحقيق في أسباب. الحافلة.

جنوب سيناء القنصل الفخري الروسي شرم الشيخ سلبية التحاليل سائق حادث السياح الروس

رخيصة الثمن وفوائدها مذهلة.. نبتة تخفّض ضغط الدم وتقي من السرطان
طريقة عمل شوربة العدس الشرقية.. مغذية ومثالية لكل المواسم
ماكلارين
خلطة المحشي المصرية الأصيلة زي ستات البيوت.. سر الطعم اللي مايتنسيش
