سلبية تحليل المخدرات لسائق حافلة السياح الروس في حادث أبوزنيمة

​أظهرت نتائج تحليل المخدرات لسائق الحافلة السياحية التي تعرضت لحادث انقلاب على طريق أبوزنيمة، سلبية العينة وعدم تعاطيه أي مواد مخدرة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه قنصل روسيا بشرم الشيخ أن جميع السياح المصابين حالتهم مستقرة ويتلقون العلاج اللازم، مشيرًا إلى أن السفارة الروسية تسلمت جثمان السائحة المتوفاة لنقلها إلى بلادها.

​تفاصيل الحادثة والتحقيقات

​خلال التحقيقات، أفاد السائق بأنه فوجئ بخروج سيارة من أحد الطرق الفرعية، مما دفعه لمحاولة تفاديها، الأمر الذي أدى إلى انقلاب الحافلة.

من جهتهم، قال السياح إنهم كانوا جميعًا نائمين وقت وقوع الحادث و استيقظوا على واقعة انقلاب الحافلة .

​متابعة حالات المصابين

و​أوضح الدكتور أحمد السمري، قنصل روسيا في شرم الشيخ، أن المصابين يتلقون اهتمامًا كبيرًا من مسؤولي الصحة. و أضاف أن 17 مصابًا ما زالوا يتلقون العلاج في مستشفى مجمع الفيروز بمدينة طور سيناء.

بينما خرج 24 مصابًا من مستشفى أبوردس المركزي بعد تماثلهم للشفاء، وعادوا إلى فنادق إقامتهم في شرم الشيخ لاستكمال برامجهم السياحية.

​كما أجريت عمليات جراحية لثلاثة من السياح في مستشفى شرم الشيخ الدولي، بالإضافة إلى عملية جراحية لأحد المصابين في مستشفى رأس سدر العام.

​جهود الإنقاذ والإسعاف:

​كانت سلطات جنوب سيناء قد تلقت إخطارًا بانقلاب الحافلة على بعد كيلو متر واحد من مدخل مدينة أبوزنيمة الجديدة، مما أسفر عن إصابة جميع الركاب. على الفور، تم الدفع بأكثر من 10 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى ابورديس المركزي.

​انتقل وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء إلى المستشفى لمتابعة حالات المصابين، حيث بذل الفريق الطبي جهودًا كبيرة لإنقاذ الحالات، وإدخال حالة عاجلة إلى غرفة العمليات لإصابتها في البطن، بالإضافة إلى إجراء عمليات تجميل لبعض الحالات الأخرى.

​تم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت جهات التحقيق برأس سدر لمباشرة التحقيق في أسباب. الحافلة.