المؤتمر: المقترح المصري القطري خطوة مهمة.. وتعنت الاحتلال يعرقل جهود التهدئة

أكد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، أن تعنت الاحتلال الإسرائيلي ورفضه للمقترح المصري القطري وتمسكه بنزع كامل لسلاح حركة حماس، يعد العقبة الأكبر أمام التوصل إلى اتفاق ينهى الأزمة المستمرة فى قطاع غزة ويعيد الاستقرار للمنطقة.

وأشاد غنيم في بيان له بالمقترح المصري القطري، واصفًا إياه بأنه خطوة مهمة نحو اتفاق شامل، لافتًا إلى أنه يفتح نافذة أمل جديدة أمام الشعب الفلسطيني ويضع أسسًا لحوار جاد ينهى سنوات طويلة من الصراع، موضحا أن التحرك المصري يعكس حرص القاهرة الدائم على استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وبلورة حلول عملية تضع حدًا لمعاناته اليومية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن مصر متمسكة بدورها المحوري والتاريخي فى دعم القضية الفلسطينية، وأنها تبذل جهودًا مكثفة من أجل رفع المعاناة عن الفلسطينيين فى غزة، من خلال تحركات دبلوماسية متوازنة تستهدف التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يومًا، يضمن وقف نزيف الدم ويفتح الطريق أمام تسوية سياسية شاملة.

وأضاف غنيم أن موقف القاهرة يحظى بتقدير إقليمي ودولي، خاصة أنه ينطلق من ثوابت راسخة تتمثل فى رفض سياسات الاحتلال التى تزيد من معاناة الأبرياء، والتمسك بالحلول السياسية العادلة التى تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقي، لافتا إلى استمرار التعنت الإسرائيلي لن يؤدى إلا إلى مزيد من التصعيد والصراع فى المنطقة، بينما يمثل المقترح المصري القطري الطريق العملى الوحيد للوصول إلى اتفاق يحقق التهدئة ويحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ويعيد الاستقرار للشرق الأوسط.