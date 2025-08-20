علاء عابد: المقترح المصري القطري يتضمن تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في غزة

أعرب النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، عن إدانته الشديدة لتعنت الاحتلال الإسرائيلي ورفضه للمقترح المصري–القطري الرامي إلى تحقيق التهدئة ووقف إطلاق النار، وما يتضمنه من بنود إنسانية عاجلة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .

وأكد "عابد" في بيان له، أن الموقف الإسرائيلي يكشف عن نوايا مبيتة في استمرار العدوان، وتجاهل كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى استعادة الاستقرار وفتح الطريق أمام أي تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وأشار النائب علاء عابد ، إلى أن مصر تبذل، بتكليفات مباشرة من القيادة السياسية، جهودًا جبارة من أجل حماية الأرواح ورفع المعاناة عن المدنيين، فيما يقابل الاحتلال هذه الجهود بالتعنت والمماطلة، وهو ما يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية.

ودعا عابد، المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والضغط الفوري على سلطات الاحتلال للاستجابة للمقترح المصري–القطري، باعتباره المخرج الوحيد لتجنيب المنطقة المزيد من دوامات العنف وعدم الاستقرار.

وأوضح النائب علاء عابد، أن مصر ستظل في قلب معادلة السلام، متمسكة بثوابتها التاريخية في نصرة الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.