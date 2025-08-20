قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يقبل الله التوبة رغم تكرار الذنب ذاته؟.. الإفتاء تجيب
الخارجية الفلسطينية تدين مصادقة الاحتلال على البناء الاستيطاني الجديد في منطقة "E1"
ماكرون: خطة احتلال غزة ستجر المنطقة إلى ساحة حرب
القاهرة الإخبارية: الجيش الإسرائيلي يحاول تطويق غزة من ثلاثة محاور
عمر طاهر ينضم إلى شاشة التليفزيون المصري
الرئيس السيسي وماكرون يؤكدان تعزيز الشراكة المصرية الفرنسية والتنسيق بشأن قضايا الشرق الأوسط
مطالب فلسطينية بوقف العدوان وخطة إسرائيلية للسيطرة على غزة.. فإلى متى يستمر التصعيد؟
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025
سعر الذهب اليوم عيار 21 مفاجأة
الرئيس السيسي يستعرض الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في غزة وتخفيف معاناة المدنيين
البنتاجون يخطط لإنفاق أكثر من 3.5 مليار دولار لتعويض دعم إسرائيل
قرار عاجل من المحكمة بشأن سحب أرض نادي الزمالك بأكتوبر
رياضة

رضا شحاتة: كهرباء الإسماعيلية يسير بخطى جيدة في الدوري وينقصنا الفوز

حسن العمدة

أكد رضا شحاتة المدير الفني لفريق كهرباء الإسماعيلية، أن مباراة البنك الأهلي لم تكن سهلة على الإطلاق ولكن الفريق حقق ما أراد. 

وقال شحاتة في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: نحتاج إلى مزيد من الوقت من أجل تثبيت الأقدام في الدوري الممتاز، ومع الوقت الأمور ستبدو أفضل. 

واضاف: ما ينقص فريق كهرباء الإسماعيلية في الوقت الحالي هو تحقيق الفوز، ونسير بخطى جيدة في الدوري الممتاز حتى هذه اللحظة رغم فارق الإمكانيات مع الفرق الأخرى. .

وواصل: أفضل ما يميز لاعبي كهرباء الإسماعيلية هو الالتزام ، ولاعبي الكهرباء ينقصهم فقط تحقيق الفوز ، وإدارة كهرباء الإسماعيلية محددة الأمور جيدا وتعمل على مشروع جيد، والتناغم بين جميع أفراد منظومة نادي الكهرباء متواجد. 

وأختتم: أبني فريق للمستقبل، ومرتبات اللاعبين معقولة ونعمل في حدود المتاح، ولكن الإدارة موفرة كل الإمكانيات المتاحة لنا ولكن نحتاج إلى الوقت. 

رضا شحاتة رضا شحاتة المدير الفني لفريق كهرباء الإسماعيلية كهرباء الإسماعيلية البنك الأهلي الدوري المصري

