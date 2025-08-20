رضا شحاتة: كهرباء الإسماعيلية يسير بخطى جيدة في الدوري وينقصنا الفوز

أكد رضا شحاتة المدير الفني لفريق كهرباء الإسماعيلية، أن مباراة البنك الأهلي لم تكن سهلة على الإطلاق ولكن الفريق حقق ما أراد.

وقال شحاتة في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: نحتاج إلى مزيد من الوقت من أجل تثبيت الأقدام في الدوري الممتاز، ومع الوقت الأمور ستبدو أفضل.

واضاف: ما ينقص فريق كهرباء الإسماعيلية في الوقت الحالي هو تحقيق الفوز، ونسير بخطى جيدة في الدوري الممتاز حتى هذه اللحظة رغم فارق الإمكانيات مع الفرق الأخرى. .

وواصل: أفضل ما يميز لاعبي كهرباء الإسماعيلية هو الالتزام ، ولاعبي الكهرباء ينقصهم فقط تحقيق الفوز ، وإدارة كهرباء الإسماعيلية محددة الأمور جيدا وتعمل على مشروع جيد، والتناغم بين جميع أفراد منظومة نادي الكهرباء متواجد.

وأختتم: أبني فريق للمستقبل، ومرتبات اللاعبين معقولة ونعمل في حدود المتاح، ولكن الإدارة موفرة كل الإمكانيات المتاحة لنا ولكن نحتاج إلى الوقت.