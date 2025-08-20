سعره 1000 دولار.. مواصفات أيفون 17 الجديد

يترقب الكثير إطلاق هاتف أيفون 17 - iPhone 17 قريباً ، حيث تستعد شركة أبل لطرح أحدث إصدار من هوافتها الجديدة في 9 سبتمر المقبل.

ويبدو أن هاتف أيفون 17 سيكون مختلف كلياً هذا العام، وفقاً للمواصفات المتدولة عن الهاتف الجديد وسعره الذي يتخطى الألف دولار.

هاتف iPhone Air

تشير التسريبات إلى تغييرات جوهرية في تصميم الأجهزة ومواصفاتها، أبرزها إطلاق هاتف جديد كليًا يحمل اسم iPhone Air، سيكون أنحف آيفون على الإطلاق.

شاشة آيفون 17

بحسب التسريبات، سيأتي هاتف iPhone 17 بشاشة أكبر حجمًا بقياس 6.3 بوصات بدلًا من 6.1 بوصات، مع ترقية مهمة إلى معدل تحديث 120 هرتز مقارنة بـ60 هرتز في الجيل السابق.

كاميرا أمامية 24 ميجا بكسل

كما سيحمل الهاتف كاميرا أمامية محسّنة بدقة 24 ميجابكسل، مع خيارات ألوان جديدة تشمل البنفسجي والأخضر.

تسريبات ايفون 17

تغييرات في طرازات Pro وPro Max

تشير المعلومات الأولية إلى أن هواتف iPhone 17 Pro ستشهد إعادة تصميم في الجزء الخلفي، حيث ستُرتب الكاميرات الثلاث داخل شريط أفقي ممتد عبر الواجهة الخلفية، في حين يبقى شعار آبل في منتصف الجهاز .

إطار ألمونيوم

كما قد تستبدل الشركة الإطار المصنوع من التيتانيوم بآخر من الألمنيوم، بهدف تقليل الوزن وخفض التكلفة.

أما iPhone 17 Pro Max فمن المرجح أن يصبح أكثر سماكة قليلًا، لاستيعاب بطارية أكبر، وهو ما قد يمثل نقطة قوة لهذا الطراز .

256 جيجا أقل سعة تخزين

كما تكشف التسريبات عن تغييرات في خيارات التخزين، حيث قد تستغني آبل عن سعة 128 جيجابايت، مكتفية بثلاثة خيارات: 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، و1 تيرابايت.

أما الألوان الجديدة لطرازات Pro فتشمل الأزرق الداكن والنحاسي.

ايفون 17

أسعار هاتف iPhone 17

وبحسب تقرير لموقع "تك كرانش" فستكون الأسعار كما يلي:

iPhone 17: نحو 800 دولار أمريكي.

iPhone 17 Pro: حوالي 1050 دولارًا.

iPhone 17 Pro Max: يقارب 1250 دولارًا.

ايفون 17

مواصفات هاتف آيفون Air

من المنتظر أن يكون إطلاق iPhone Air المفاجأة الأبرز للحدث.

الهاتف الجديد سيحل محل طراز Plus، وسيأتي بسمك لا يتجاوز 5.5 ملم، ليصبح أنحف هاتف آيفون على الإطلاق، متفوقًا على هواتف منافسة مثل سامسونج جالاكسي S25 Edge (5.8 ملم).

وسيزوّد الجهاز بشاشة قياس 6.6 بوصات، لكن مع كاميرا خلفية واحدة فقط، بينما قد يفتقر إلى مكبر صوت سفلي، مكتفيًا بسماعة الأذن الأمامية كمصدر للصوت.

أما السعر المتوقع فيبلغ نحو 950 دولارًا، مع ألوان هي: الأسود، الفضي، والذهبي الفاتح.