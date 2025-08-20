قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالأسعار.. أبرز 5 سيارات كهربائية ببروتوكول أوروبي في مصر
حالة الطقس غدا.. جو حار نهارا مائل للحرارة ليلا والعظمى بالقاهرة 35
انفجار خط أنابيب الغاز في ولاية كارولاينا الشمالية بالولايات المتحدة
سنحتاج مصر والأردن لتنفيذ مهمة.. ماكرون يكشف تفاصيل اتصاله بالرئيس السيسي والملك عبد الله
مفيدة شيحة: الانفصال والعيش في نفس المسكن بدون طلاق إهانة وخراب نفسي
ماكرون: الهجوم الإسرائيلي المزمع على غزة سيفجر الأوضاع في الشرق الأوسط
800 ألف جنيه و5000 دولار.. تفاصيل المسروقات من شقة أحمد شيبة
أناني أنت.. كارمن سليمان تكشف موعد طرح أحدث أغنياتها
حاتم باشات: المقترح المصري القطري بشأن غزة طوق النجاة.. وتعنت الاحتلال يؤكد عدم رغبته في السلام
مرصد الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على مسجد بشمال نيجيريا
خان يونس تنهك جيش الاحتلال بحرب استنزاف ذكية.. تفاصيل
ملابسها خادشة.. تفاصيل القبض على الراقصة نورا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سعره 1000 دولار.. مواصفات أيفون 17 الجديد

مواصفات ايفون 17 الجديد
مواصفات ايفون 17 الجديد
رشا عوني

يترقب الكثير إطلاق هاتف أيفون 17 - iPhone 17 قريباً ، حيث تستعد شركة أبل لطرح أحدث إصدار من هوافتها الجديدة في 9 سبتمر المقبل.

ويبدو أن هاتف أيفون 17 سيكون مختلف كلياً هذا العام، وفقاً للمواصفات المتدولة عن الهاتف الجديد وسعره الذي يتخطى الألف دولار. 

هاتف iPhone Air

تشير التسريبات إلى تغييرات جوهرية في تصميم الأجهزة ومواصفاتها، أبرزها إطلاق هاتف جديد كليًا يحمل اسم iPhone Air، سيكون أنحف آيفون على الإطلاق.

شاشة آيفون 17

بحسب التسريبات، سيأتي هاتف iPhone 17 بشاشة أكبر حجمًا بقياس 6.3 بوصات بدلًا من 6.1 بوصات، مع ترقية مهمة إلى معدل تحديث 120 هرتز مقارنة بـ60 هرتز في الجيل السابق. 

كاميرا أمامية 24 ميجا بكسل

كما سيحمل الهاتف كاميرا أمامية محسّنة بدقة 24 ميجابكسل، مع خيارات ألوان جديدة تشمل البنفسجي والأخضر.

4 تسريبات جديدة عن الأيفون 17 القادم - iPhone 17 - YouTube
تسريبات ايفون 17

تغييرات في طرازات Pro وPro Max

تشير المعلومات الأولية إلى أن هواتف iPhone 17 Pro ستشهد إعادة تصميم في الجزء الخلفي، حيث ستُرتب الكاميرات الثلاث داخل شريط أفقي ممتد عبر الواجهة الخلفية، في حين يبقى شعار آبل في منتصف الجهاز .

إطار ألمونيوم

كما قد تستبدل الشركة الإطار المصنوع من التيتانيوم بآخر من الألمنيوم، بهدف تقليل الوزن وخفض التكلفة.

أما iPhone 17 Pro Max فمن المرجح أن يصبح أكثر سماكة قليلًا، لاستيعاب بطارية أكبر، وهو ما قد يمثل نقطة قوة لهذا الطراز .

256 جيجا أقل سعة تخزين

كما تكشف التسريبات عن تغييرات في خيارات التخزين، حيث قد تستغني آبل عن سعة 128 جيجابايت، مكتفية بثلاثة خيارات: 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، و1 تيرابايت.

 أما الألوان الجديدة لطرازات Pro فتشمل الأزرق الداكن والنحاسي.

تسريبات iPhone 17 Pro Max تكشف تصميمه الأخف وحجم بطارية محسن - محتوى بلس
ايفون 17

أسعار هاتف iPhone 17

وبحسب تقرير لموقع "تك كرانش" فستكون الأسعار كما يلي:

iPhone 17: نحو 800 دولار أمريكي.

iPhone 17 Pro: حوالي 1050 دولارًا.

iPhone 17 Pro Max: يقارب 1250 دولارًا.

موعد نزول iPhone 17 Pro Max آيفون 17 برو ماكس| بتصميم قوي وشاشة FHD وكاميرات متقدمة
ايفون 17

مواصفات هاتف آيفون Air

من المنتظر أن يكون إطلاق iPhone Air المفاجأة الأبرز للحدث. 

الهاتف الجديد سيحل محل طراز Plus، وسيأتي بسمك لا يتجاوز 5.5 ملم، ليصبح أنحف هاتف آيفون على الإطلاق، متفوقًا على هواتف منافسة مثل سامسونج جالاكسي S25 Edge (5.8 ملم).

وسيزوّد الجهاز بشاشة قياس 6.6 بوصات، لكن مع كاميرا خلفية واحدة فقط، بينما قد يفتقر إلى مكبر صوت سفلي، مكتفيًا بسماعة الأذن الأمامية كمصدر للصوت.

أما السعر المتوقع فيبلغ نحو 950 دولارًا، مع ألوان هي: الأسود، الفضي، والذهبي الفاتح.

مواصفات ايفون 17 ايفون 17 شركة ابل هواتف ابل سعر ايفون 17 تسريبات ايفون17

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2025.. تبدأ في هذا الموعد

الشعرية سريعة التحضير

بالأدلة العلمية.. الصحة ترد على احتواء الشعرية سريعة التحضير مواد مسرطنة

تقليل الاغتراب

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

شاكر محظور دلوقتي

استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

مرتبات شهر أغسطس

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد قرار الحكومة

مداهم

استمرار حبس التيك توكر مداهم 15 يوما على ذمة التحقيقات

ترشيحاتنا

جامعة القاهرة

صالح الشيخ: جامعة القاهرة درة تاج الجامعات المصرية والعربية وعلماء مصر أثبتوا كفاءات عالمية

جانب من الزيارة

وزير الصحة يتفقد مستشفى الشروق المركزي في زيارة ميدانية مفاجئة

الطقس في مصر

الأرصاد: استمرار الأجواء المستقرة غدا.. وأمطار ببعض المحافظات

بالصور

بالأسعار.. أبرز 5 سيارات كهربائية ببروتوكول أوروبي في مصر

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

بـ 27 مليون جنيه.. شاهد ساعة محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد صلاح

زيت غير متوقع يعالج الغدة الكظرية والتوتر والصداع

توتر
توتر
توتر

المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات أرخص من كيا سيلتوس 2025

كيا سيلتوس
كيا سيلتوس
كيا سيلتوس

فيديو

مسلسل أزمة ثقة

تفاصيل مسلسل أزمة ثقة قبل عرضه على شاشة ON

فيلم درويش

عمرو يوسف: دينا الشربيني ممثلة محترفة والعمل معها يسعدني

آخر تطورات قضية لاعبة الجودو

قضية دينا علاء.. تفاصيل جديدة ورسالة قاسية من شقيقها لرواد السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع لمقاتلي المنطقة الشمالية: الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد