المؤتمر: المقترح المصري للتهدئة وتبادل الأسرى يعكس الدور الريادي للقاهرة في دعم القضية الفلسطينية

أكد القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين الحزب بمحافظة القاهرة، أن المقترح المصري بشأن صفقة التهدئة وتبادل الأسرى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، يجسد الدور المحوري والريادي الذي تقوم به الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب المركزية.

وأشار جبر، في تصريحات له اليوم، إلى أن مصر أثبتت في كل المحطات التاريخية أنها صاحبة الموقف الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن المقترح المصري يعكس حرص القيادة السياسية على حماية الأشقاء الفلسطينيين، ووقف نزيف الدم، والعمل على فتح مسار سياسي جديد يضمن استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الدور المصري لا يقتصر فقط على جهود الوساطة، وإنما يمتد إلى إعادة إعمار قطاع غزة، وتقديم الدعم الإنساني والإغاثي، ومواصلة العمل مع الأطراف الإقليمية والدولية من أجل إرساء السلام العادل والشامل.

واختتم القبطان محمود جبر تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ستظل الحاضنة الأمينة للقضية الفلسطينية، وصاحبة الدور الرئيسي في تحقيق التهدئة وحماية الشعب الفلسطيني، وأن المقترح المصري يمثل خطوة جادة نحو استعادة الاستقرار وفتح أفق جديد لحل الدولتين.