استعدادًا لخوض انتخابات 2025.. «مستقبل وطن» يختتم اجتماعات لجنة ترشيحات النواب

في إطار الاستعدادات الجارية لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، اختتمت اللجنة المركزية المُشكلة من قِبل الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، اجتماعاتها المكثفة، والتي استمرت على مدار خمس أيام متتالية، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام.

وضمّت اللجنة في عضويتها عددًا من قيادات الحزب، من بينهم، النائب عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، والنائب علاء عابد، والنائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، والنائب أحمد دياب، أمين عام مساعد أمانة الحزب، والنائب محمد الجارحي، أمين عام مساعد الحزب، والنائب عاطف ناصر، أمين عام مساعد أمانة الحزب، والنائب خالد شلبي، أمين التنظيم المركزي، إلى جانب المهندس هشام أباظة،أمين مساعد أمانة التنظيم المركزية، والنائب خالد عبد المولى، أمين سر اللجنة.

وخلال الاجتماعات، ناقشت اللجنة عدداً من الملفات المتعلقة بترشيحات الحزب، واعتمدت معايير واضحة لاختيار المرشحين، على رأسها: القبول الجماهيري، والنزاهة، والكفاءة التشريعية والرقابية، والسيرة الطيبة، وذلك لضمان الدفع بكوادر وطنية فاعلة داخل مجلس النواب 2025، تعكس رؤية الحزب وطموحات الشارع المصري.

وأكد النائب أحمد عبد الجواد، أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار خطة الحزب الشاملة لتعزيز جاهزيته الانتخابية، موضحًا أن تلك اللقاءات الموسعة شهدت مع أمناء الحزب وأمناء التنظيم في المحافظات، مراجعة الخطط التنظيمية والميدانية، بما يضمن أعلى درجات التنسيق والاستعداد.

ويأتي هذا التحرك في ضوء استراتيجية الحزب الرامية إلى ترسيخ حضوره السياسي، ودعم استقرار الحياة النيابية من خلال تمثيل برلماني يعبر عن تطلعات المواطنين.