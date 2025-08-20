قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيراميكا كليوباترا يهزم إنبي 2-0 بصاروخية السولية وإسلام عيسي في الدوري
مفاجأة مدوية.. نجل شقيقة أحمد شيبة المتهم الأول في سرقته
حماية دير سانت كاترين .. نقطة تفاهم في العلاقات المصرية اليونانية
هل تجب الزكاة على من اقترض من البنك؟.. الإفتاء: لابد من توافر 3 شروط
وكيل صحة الأقصر يتفقد معمل الرصد البيئي بوحدة كوم الرمال
الداخلية تكشف تفاصيل فيديو إلقاء سيدة نفسها أمام السيارات بالشرقية
السجن عامين.. عقوبة ترك صلاة الجمعة في ماليزيا.. والأزهر والإفتاء يحسمان الجدل
الغرفة التجارية بالجيزة: تخفيضات بمعارض أهلا مدارس تصل إلى 20%
ملاكي الصغير.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنته
3 وفيات و7 مصابين.. استمرار أعمال البحث عن ناجين أسفل عقار الزقازيق المنهار
يعود الأسبوع المقبل للتدريب.. شوبير: إصابة إمام عاشور «كسر» وليس «خلع»
التعليم تنفي تخصيص مدارس معينة لتطبيق البكالوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

استعدادًا لخوض انتخابات 2025.. «مستقبل وطن» يختتم اجتماعات لجنة ترشيحات النواب

اجتماعات لجنة ترشيحات النواب
اجتماعات لجنة ترشيحات النواب
عبد الرحمن سرحان

في إطار الاستعدادات الجارية لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، اختتمت اللجنة المركزية المُشكلة من قِبل الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، اجتماعاتها المكثفة، والتي استمرت على مدار خمس أيام متتالية، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام.

وضمّت اللجنة في عضويتها عددًا من قيادات الحزب، من بينهم، النائب عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، والنائب علاء عابد، والنائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، والنائب أحمد دياب، أمين عام مساعد أمانة الحزب، والنائب محمد الجارحي، أمين عام مساعد الحزب، والنائب عاطف ناصر، أمين عام مساعد أمانة الحزب، والنائب خالد شلبي، أمين التنظيم المركزي، إلى جانب المهندس هشام أباظة،أمين مساعد أمانة التنظيم المركزية، والنائب خالد عبد المولى، أمين سر اللجنة.

وخلال الاجتماعات، ناقشت اللجنة عدداً من الملفات المتعلقة بترشيحات الحزب، واعتمدت معايير واضحة لاختيار المرشحين، على رأسها: القبول الجماهيري، والنزاهة، والكفاءة التشريعية والرقابية، والسيرة الطيبة، وذلك لضمان الدفع بكوادر وطنية فاعلة داخل مجلس النواب 2025، تعكس رؤية الحزب وطموحات الشارع المصري.

وأكد النائب أحمد عبد الجواد، أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار خطة الحزب الشاملة لتعزيز جاهزيته الانتخابية، موضحًا أن تلك اللقاءات الموسعة شهدت مع أمناء الحزب وأمناء التنظيم في المحافظات، مراجعة الخطط التنظيمية والميدانية، بما يضمن أعلى درجات التنسيق والاستعداد.

ويأتي هذا التحرك في ضوء استراتيجية الحزب الرامية إلى ترسيخ حضوره السياسي، ودعم استقرار الحياة النيابية من خلال تمثيل برلماني يعبر عن تطلعات المواطنين.

خوض انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب مجلس النواب 2025 مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشعرية سريعة التحضير

بالأدلة العلمية.. الصحة ترد على احتواء الشعرية سريعة التحضير مواد مسرطنة

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2025.. تبدأ في هذا الموعد

تقليل الاغتراب

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

شاكر محظور دلوقتي

استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

مرتبات شهر أغسطس

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد قرار الحكومة

انقطاع المياه .. أرشيفية

انقطاع المياه في الجيزة .. تعرف على الموعد والمناطق المتأثرة

ترشيحاتنا

فولكس فاجن تيرامونت

أسعار سيارة فولكس فاجن تيرامونت 2025 في السعودية

محمد صلاح

بـ 27 مليون جنيه.. شاهد ساعة محمد صلاح

توتر

زيت غير متوقع يعالج الغدة الكظرية والتوتر والصداع

بالصور

أسعار سيارة فولكس فاجن تيرامونت 2025 في السعودية

فولكس فاجن تيرامونت
فولكس فاجن تيرامونت
فولكس فاجن تيرامونت

بالأسعار.. أبرز 5 سيارات كهربائية ببروتوكول أوروبي في مصر

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

بـ 27 مليون جنيه.. شاهد ساعة محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد صلاح

زيت غير متوقع يعالج الغدة الكظرية والتوتر والصداع

توتر
توتر
توتر

فيديو

مسلسل أزمة ثقة

تفاصيل مسلسل أزمة ثقة قبل عرضه على شاشة ON

فيلم درويش

عمرو يوسف: دينا الشربيني ممثلة محترفة والعمل معها يسعدني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد