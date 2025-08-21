قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطر يقوّض حل الدولتين.. بريطانيا وأوروبا تدينان خطة "إي 1" الاستيطانية
التريند مش هينفعك.. كوكا ينتقد تصوير الجنازات بعد عزاء والد الشناوي
واشنطن وعشق آباد تبحثان تعزيز الأمن الإقليمي وتوسيع الشراكة الثنائية
ما الفرق بين الطلاق البائن بينونة صغرى وكبرى؟.. الإفتاء توضح
متحدث الصحة يحسم الجدل بشأن احتواء النودلز على مواد مسرطنة
شريف الدسوقي يكشف حقيقة تسبب بدرية طلبة في بتر قدمه
دون وسيط.. السعودية تطلق خدمة "نسك عمرة" لإصدار التأشيرات وحجز الخدمات
المتحدة تعلن الشراكة مع تيك توك لنقل الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير
لن أحتفل إذا سجلت في مرماكم.. عمرو السولية يوجه رسالة لجماهير الأهلي
رحيل "القاضي الرحيم" فرانك كابريو… أيقونة العدالة الإنسانية يودّع العالم | بروفايل
نقابة الممثلين تقرر إحالة بدرية طلبة إلى مجلس تأديب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار السيارات| أول سيارة كهربائية خارقة من ماكلارين .. مصادرة سيارة بلوجر شهير بقيمة 243 مليون دولار

نشر موقع “صدى البلد” أخبارًا عن السيارات، ويهتم الموقع بنشر تقارير عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات، بالإضافة إلى أسعار ومواصفات السيارات المختلفة.

تحاول شركة تسلا الأمريكية استعادة مكانتها في السوق الصينية بعد تراجع ملحوظ أمام المنافسين المحليين، عبر إطلاق نسخة جديدة من طرازها الشهير Y، أطلقت عليها اسم YL، بميزة إضافية تتمثل في صف ثالث من المقاعد ومدى أطول للقيادة.

مع إعلان فيراري استعدادها لإطلاق أول سيارة كهربائية بالكامل العام المقبل تحت اسم إليتريكا، كان من الطبيعي أن تتوجه الأنظار نحو ماكلارين لترقب ردها.

في خطوة جديدة ضد الأخوين تيت، أعلنت الشرطة البريطانية مصادرة وديعة أندرو تيت البالغة 180 ألف جنيه إسترليني (نحو 243 ألف دولار) كانت مخصصة للحصول على سيارة أستون مارتن فالهالا، بعد توجيه اتهامات له بالتهرب الضريبي وغسل الأموال، بحسب ما ذكرت صحيفة الإندبندنت.

يشهد السوق المصري للسيارات، طفرة ملحوظة في قطاع السيارات الكهربائية؛ وذلك مع دخول وكلاء العلامات العالمية والصينية بقوة، لتلبية الطلب المتنامي على هذا النوع من المركبات.

أطلقت شركة فولكس فاجن سيارتها الجديدة تيرامونت موديل 2025 في السوق السعودي، لتنضم إلى فئة السيارات الـ SUV العائلية الكبيرة، مع تصميم خارجي جريء ومقصورة رحبة مليئة بالتقنيات الحديثة.

وزير العمل محمد جبران

الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. أول رد من وزير العمل على المقترح البرلماني | فيديو

انقطاع المياه .. أرشيفية

انقطاع المياه في الجيزة .. تعرف على الموعد والمناطق المتأثرة

حالة الطقس

تحذيرات الأرصاد: طقس حار غدا وشبورة ورياح على جنوب الصعيد

موعد افتتاح حديقة الحيوان 2025

افتتاح حديقة الحيوان.. سعر التذكرة هيوصل كام؟

الطقس في مصر

الأرصاد: استمرار الأجواء المستقرة غدا.. وأمطار ببعض المحافظات

أحمد شيبه

مفاجأة مدوية.. نجل شقيقة أحمد شيبة المتهم الأول في سرقته

مداهم

استمرار حبس التيك توكر مداهم 15 يوما على ذمة التحقيقات

الدولار

40 جنيه قريبا| خطة النواب تكشف مفاجأة عن تراجع سعر الدولار

سامح الصريطي

سامح الصريطي: السياسة هي فن معاملة الجماهير.. والفنان قائد رأي ومُعبّر عنهم

صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية في فرنسا

صالح فرهود: السفراء لهم دور كبير مع الجاليات المصرية بجميع دول العالم

الحرب

أستاذ علوم سياسية: مصر تتمسك بالحل السلمي للأزمة الروسية الأوكرانية منذ البداية

موجز أخبار جنوب سيناء.. حركة تغيرات محدوة الغمريني بسانت كاترين وعلام لشرم الشيخ

إطلالة جذابة.. هاجر أحمد تستعرض جمالها في أحدث ظهور

عشان تحمي نفسك من السكر والشبكية والقلب .. إليك مُكملات غذائية تحمي من الأمراض المزمنة

10 خطوات لإيقاف نزيف الأنف في الصيف

فشل عملية سرقة في ٨ ساعات

شرطة دبي تُفشل محاولة سرقة ماسة وردية بـ25 مليون دولار وتستعيدها في وقت قياسي|فيديوجراف

الشعرية سريعة التحضير مسرطنة

الصحة تحسم الجدل.. حقيقة احتواء الشعرية سريعة التحضير على مواد مسرطنة

كلمات والد الشناوي

رحلة محمد الشناوي بعيون والده.. اعترافات مؤثرة قبل الرحيل

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

