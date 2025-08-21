أخبار السيارات| أول سيارة كهربائية خارقة من ماكلارين .. مصادرة سيارة بلوجر شهير بقيمة 243 مليون دولار

نشر موقع “صدى البلد” أخبارًا عن السيارات، ويهتم الموقع بنشر تقارير عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات، بالإضافة إلى أسعار ومواصفات السيارات المختلفة.

تحاول شركة تسلا الأمريكية استعادة مكانتها في السوق الصينية بعد تراجع ملحوظ أمام المنافسين المحليين، عبر إطلاق نسخة جديدة من طرازها الشهير Y، أطلقت عليها اسم YL، بميزة إضافية تتمثل في صف ثالث من المقاعد ومدى أطول للقيادة.

مع إعلان فيراري استعدادها لإطلاق أول سيارة كهربائية بالكامل العام المقبل تحت اسم إليتريكا، كان من الطبيعي أن تتوجه الأنظار نحو ماكلارين لترقب ردها.

في خطوة جديدة ضد الأخوين تيت، أعلنت الشرطة البريطانية مصادرة وديعة أندرو تيت البالغة 180 ألف جنيه إسترليني (نحو 243 ألف دولار) كانت مخصصة للحصول على سيارة أستون مارتن فالهالا، بعد توجيه اتهامات له بالتهرب الضريبي وغسل الأموال، بحسب ما ذكرت صحيفة الإندبندنت.

يشهد السوق المصري للسيارات، طفرة ملحوظة في قطاع السيارات الكهربائية؛ وذلك مع دخول وكلاء العلامات العالمية والصينية بقوة، لتلبية الطلب المتنامي على هذا النوع من المركبات.

أطلقت شركة فولكس فاجن سيارتها الجديدة تيرامونت موديل 2025 في السوق السعودي، لتنضم إلى فئة السيارات الـ SUV العائلية الكبيرة، مع تصميم خارجي جريء ومقصورة رحبة مليئة بالتقنيات الحديثة.