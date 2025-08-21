3 طرق طبيعية للتخلص من جفاف البشرة في الصيف

يتطلب الحصول على بشرة مُتألقة في الصيف عناية خاصة لمعالجة الجفاف، وأضرار أشعة الشمس، وظهور البثور.

اتبعي هذه النصائح للحصول على بشرة متألقة في الصيف بشكل طبيعي، والحفاظ على روتين صحي للعناية بالبشرة في الصيف.

عدّلي روتينكِ للعناية بالبشرة لفصل الصيف: استبدلي الكريمات السميكة بمرطبات هلامية، واستخدمي غسول وجه منقي، واختاري عامل حماية من الشمس فعال.

كما يساعد استخدام سيرومات التقشير التي تحتوي على حمض الجليكوليك أو الريتينول أو حمض الساليسيليك على مكافحة البشرة الدهنية والبهتان.

شرب 3-4 لترات من الماء ضروري لبشرة متألقة في الصيف، بشكل طبيعي، يُنقّي الماء الجسم من السموم ويُحافظ على ترطيب بشرتكِ من الداخل والخارج.



تناولي أطعمة مفيدة للبشرة : ضيفي الفواكه الغنية بالماء، مثل البطيخ والشمام والخيار، إلى نظامك الغذائي.

اشربي عصائر خضراء، والغنية بفيتامين سي لبشرة متألقة في الصيف.

المصدر Cleveland clinic