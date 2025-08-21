قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يعلن خفضًا كبيرًا في ميزانية وموظفي المخابرات الوطنية الأمريكية
لو كثرت ذنوبك.. اعرف كيفية صلاة التوبة وصيغة الدعاء بعدها
اعتبارا من اليوم.. السكك الحديدية تطلق خدمة جديدة لمزيد من الراحة والتميز للركاب
خطر يقوّض حل الدولتين.. بريطانيا وأوروبا تدينان خطة "إي 1" الاستيطانية
التريند مش هينفعك.. كوكا ينتقد تصوير الجنازات بعد عزاء والد الشناوي
واشنطن وعشق آباد تبحثان تعزيز الأمن الإقليمي وتوسيع الشراكة الثنائية
ما الفرق بين الطلاق البائن بينونة صغرى وكبرى؟.. الإفتاء توضح
متحدث الصحة يحسم الجدل بشأن احتواء النودلز على مواد مسرطنة
شريف الدسوقي يكشف حقيقة تسبب بدرية طلبة في بتر قدمه
دون وسيط.. السعودية تطلق خدمة "نسك عمرة" لإصدار التأشيرات وحجز الخدمات
المتحدة تعلن الشراكة مع تيك توك لنقل الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

3 طرق طبيعية للتخلص من جفاف البشرة في الصيف

البشرة
نهى هجرس

يتطلب الحصول على بشرة مُتألقة في الصيف عناية خاصة لمعالجة الجفاف، وأضرار أشعة الشمس، وظهور البثور.

اتبعي هذه النصائح للحصول على بشرة متألقة في الصيف بشكل طبيعي، والحفاظ على روتين صحي للعناية بالبشرة في الصيف.

عدّلي روتينكِ للعناية بالبشرة لفصل الصيف: استبدلي الكريمات السميكة بمرطبات هلامية، واستخدمي غسول وجه منقي، واختاري عامل حماية من الشمس فعال.

كما يساعد استخدام سيرومات التقشير التي تحتوي على حمض الجليكوليك أو الريتينول أو حمض الساليسيليك على مكافحة البشرة الدهنية والبهتان.

شرب 3-4 لترات من الماء ضروري لبشرة متألقة في الصيف، بشكل طبيعي، يُنقّي الماء الجسم من السموم ويُحافظ على ترطيب بشرتكِ من الداخل والخارج.

تناولي أطعمة مفيدة للبشرة : ضيفي الفواكه الغنية بالماء، مثل البطيخ والشمام والخيار، إلى نظامك الغذائي.

اشربي عصائر خضراء، والغنية بفيتامين سي لبشرة متألقة في الصيف.

المصدر Cleveland clinic 

البشرة جفاف البشرة طرق التخلص من جفاف البشرة

