بفستان برتقالي.. أحدث ظهور لـ دينا فؤاد

شاركت الفنانة دينا فؤاد، متابعيها صورة جديدة من أحدث ظهور لها من أحد المناسبات عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وخطفت دينا فؤاد أنظار جمهورها بإطلالة جريئة بالكاجوال مرتدية فستان أنيق باللون البرتقالي ،كما تركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة تبرز جمالها.







يذكر أن أبدت الفنانة دينا فؤاد، عن مخاوفها بسبب الحسد وأنها تحاول دائما تبعده عنها بشتى الطرق.

وقالت دينا فؤاد، خلال لقائها في بودكاست "عالهادي فالكلام" مع سالي عبد السلام: "بخاف من الحسد ونجمي خفيف جدا، في حاجة بعملها مؤخرا من كتر ما أنا نجمي خفيف أنا أول ما بركب العربية وأنا طالعة لازم أقول المعوذات 3 مرات وبعد كده اقرأ آية الكرسي وبعدها اتحرك، ومحدش ينتقدني وينظر عشان بجد أنا نجمي خفيف عشان عارفة الناس هيطلعوا يهيصوا".

وأضافت دينا فؤاد: “أنا مش بتحسد عشان فنانة كـ بني آدم ممكن تتحسد عادي لازم نوضح مش عشان تحت الأضواء الحسد مذكور في القرآن هو إحنا هنعترض؟”.