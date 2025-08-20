المزيلات مش نافعة.. طرق علاج رائحة العرق الكريهة

يعاني عدد كبير من رائحة الجسم الكريهة في فصل الصيف ولا تختفي باستخدام المزيلات والعطور.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك يمكنك اتباع عدة أمور بنفسك للحد من التعرق ورائحة الجسم الكريهة.

الاستحمام يوميًا

يقلل الاستحمام المنتظم، خاصة بصابون مضاد للبكتيريا، من نمو البكتيريا على جلدك.

اختيار ملابس تناسب النشاط الذي ستقوم به واختر أقمشة طبيعية كالقطن والصوف والحرير للملابس اليومية حيث تتيح هذه الأقمشة تهوية جيدة لجلدك أما ملابس التمارين فتفضَّل الأقمشة الصناعية المطوَّرة لامتصاص الرطوبة من جلدك.



تجربة أساليب الاسترخاء.

جرِّب أساليب الاسترخاء، مثل اليوغا أو التأمل أو تمارين الارتجاع البيولوجي ويمكن أن تعلمك هذه التمارين التحكم في الإجهاد الذي يحفز التعرق.



تغيير نظامك الغذائي

قد تجعلك المشروبات التي تحتوي على الكافيين والأطعمة المتبَّلة أو ذات الرائحة القوية تتعرق أكثر أو تجعل رائحة العرق أقوى من المعتاد و لذا يمكنك حل مشكلة التعرق عن طريق التوقف عن تناول هذه الأغذية.