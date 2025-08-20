حسين خضير: المبادرة المصرية القطرية تعكس التزام القاهرة التاريخي بالقضية الفلسطينية

أكد النائب الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن المبادرة المصرية القطرية بشأن هدنة غزة تجسّد الدور المحوري والتاريخي لمصر في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، مشددًا على أن القاهرة لا تزال تمثل صوت العدالة والتوازن في المنطقة.

وأوضح خضير، في تصريح صحفي له اليوم أن هذا التحرك لم يأتِ من فراغ، بل هو امتداد لسياسة مصرية ثابتة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقوم على حماية الشعب الفلسطيني ومنع محاولات الاحتلال لفرض واقع جديد يطيل أمد الصراع ويقوّض فرص الحل السياسي.

وأضاف رئيس صحة الشيوخ، أن المبادرة لم تقتصر على وقف إطلاق النار، وإنما وضعت في اعتبارها البُعد الإنساني العاجل من خلال إدخال المساعدات وتخفيف المعاناة عن أهالي القطاع، وهو ما يعكس إيمان مصر بأن القضية الفلسطينية ليست ملفًا إقليميًا محدودًا، بل قضية عربية مركزية ترتبط بالأمن القومي المصري والعربي.

واختتم الدكتور حسين خضير، على أن القاهرة، بشراكتها مع قطر، بعثت برسالة واضحة إلى العالم مفادها أن إرادة الشعوب العربية قادرة على كبح المخططات الإسرائيلية، وأن أي جهد دولي جاد لإنهاء العدوان لن ينجح إلا عبر البوابة المصرية.