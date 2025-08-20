فرصة لـ 50 طالبة بالإعدادية بدمياط في المعهد الفني للتمريض بمستشفى الأزهر

أعلن الدكتور أيمن الشهابي أيمن الشهابي، محافظ دمياط، عن موافقة جامعة الأزهر على تخصيص أماكن لـ 50 طالبة من بنات المحافظة الحاصلات على الشهادة الإعدادية الأزهرية للالتحاق بالمعهد الفني للتمريض بمستشفى الجامعة.

وأشاد المحافظ بالدور الكبير لجامعة الأزهر في خدمة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ودعم المنظومة الطبية بمحافظة دمياط، فضلًا عن دورها في خدمة المجتمع.

ويشار إلى أن المعهد الفني للتمريض بمستشفى جامعة الأزهر قد صدر قرار بإنشائه؛ لإتاحة الفرصة لبنات محافظات الوجه البحري من الحاصلات على الشهادة الإعدادية الأزهرية والعامة للالتحاق به.

وأعلنت الجامعة أنه مع الموافقة على التحاق 50 طالبة من بنات دمياط، سيتم عمل تنسيق داخلي للمتقدمات من المحافظة.

وتوجه محافظ دمياط بالشكر إلى جامعة الأزهر بقيادة الأستاذ الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والمشرف العام على قطاع المستشفيات.

كما وجه الشكر أيضًا إلى الدكتور راشد محمد راشد، عميد كلية الطب بنين بجامعة الأزهر، على هذا التعاون المثمر والبناء وحرص الجامعة على تلبية مطالب أبناء المحافظة ورغبات الطالبات وأولياء الأمور.