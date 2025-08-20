قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أي شيء ترفضه مصر لن يَمُرّ.. سفير فلسطين يعلق على المخطط الإسرائيلي
سفير فلسطين بالقاهرة: إسرائيل تماطل ولم ترد على مقترح وقف إطلاق النار حتى الآن
عبد المنعم سعيد: ما يحدث في غزة وأوكرانيا يعكس أزمة النظام الدولي وصعوبة تحقيق السلام
صدى البلد يكشف تفاصيل العرض الصيني لإنشاء شركات النادي الأهلي
حلمي النمنم: ما يحدث في أوكرانيا خطر على المنطقة العربية
كولونيل متقاعد بالجيش الأمريكي: نتنياهو يخوض لعبة خطرة هدفها النهائي ليس تحرير المحتجزين
بيت العائلة المصرية في ألمانيا: المصريون في الخارج «قوة لا يستهان بها» | فيديو
سُمّ قاتل وموت بالبطيء.. جمال شعبان يحذر من المشروبات الغازية
إعلام إسرائيلي: الجنود يواجهون خطر الموت من الحرارة داخل المصفحات في غزة
بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط - الفرافرة
ديبالS07.. حكاية SUV كهربائية تعيد رسم ملامح القيادة العصرية
ترتيبات خاصة من إدارة الأهلي في عزاء والد الشناوي
محافظات

فرصة لـ 50 طالبة بالإعدادية بدمياط في المعهد الفني للتمريض بمستشفى الأزهر

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

أعلن الدكتور أيمن الشهابي أيمن الشهابي، محافظ دمياط، عن موافقة جامعة الأزهر على تخصيص أماكن لـ 50 طالبة من بنات المحافظة الحاصلات على الشهادة الإعدادية الأزهرية للالتحاق بالمعهد الفني للتمريض بمستشفى الجامعة.

وأشاد المحافظ بالدور الكبير لجامعة الأزهر في خدمة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ودعم المنظومة الطبية بمحافظة دمياط، فضلًا عن دورها في خدمة المجتمع.

ويشار إلى أن المعهد الفني للتمريض بمستشفى جامعة الأزهر قد صدر قرار بإنشائه؛ لإتاحة الفرصة لبنات محافظات الوجه البحري من الحاصلات على الشهادة الإعدادية الأزهرية والعامة للالتحاق به. 

وأعلنت الجامعة أنه مع الموافقة على التحاق 50 طالبة من بنات دمياط، سيتم عمل تنسيق داخلي للمتقدمات من المحافظة.

وتوجه محافظ دمياط بالشكر إلى جامعة الأزهر بقيادة الأستاذ الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والمشرف العام على قطاع المستشفيات.

كما وجه الشكر أيضًا إلى الدكتور راشد محمد راشد، عميد كلية الطب بنين بجامعة الأزهر، على هذا التعاون المثمر والبناء وحرص الجامعة على تلبية مطالب أبناء المحافظة ورغبات الطالبات وأولياء الأمور.

