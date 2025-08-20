سفير فلسطين بالقاهرة: الناس في غزة يموتون بالنار والصواريخ والجوع والتعطيش والأمراض

قال دياب اللوح سفير فلسطين بالقاهرة، إنّ بلاده ثمنت وقدرت الدور المصري والقطري وكل الشركاء الآخرين الذين بذلوا جهودا مضنية من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف اللوح في حواره مع الإعلامي محمود السعيد مقدم برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ وقف إطلاق النار في غزة خطوة مهمة، وفي مساء أمس، كان هناك موافقة فلسطينية على الورقة الأمريكية المعدلة مصريا قطريا لوقف إطلاق النار، وبعد ذلك، الدخول في تفاصيل أخرى، وخاصة التفاصيل التي لها علاقة بالترتيبات طويلة الأمد لوقف الحرب بشكل نهائي.

وتابع: "موقفنا من البداية كان العمل على إنجاح الجهود المصرية القطرية المبذولة لوقف إطلاق النار، وفتح المعابر التي تربط قطاع غزة مع إسرائيل ومعبر رفح مع مصر، وإغاثة الناس، فالناس هناك تموت وتقتل بالنار والصواريخ والجوع والتعطيش والأمراض ونقص الدواء".