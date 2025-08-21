قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تلبية لدعوة ولي العهد .. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه اليوم إلى المملكة العربية السعودية
عربية .. تعرف على أول زيارة خارجية لـ بابا الفاتيكان
هتختار ايه؟|المدارس تتيح لطلاب أولى ثانوي استمارة للإختيار بين البكالوريا والثانوية العامة
الإسكندرية تكشف كنوزها المغمورة .. افتتاح معرض «أسرار المدينة» بالمتحف القومي | تفاصيل
مساء الجمعة ... قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الجيزة
فوز مرشح الأوقاف بالمركز الأول في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم
الاحتلال يعرقل دخول المساعدات إلى غزة ويزيد معاناة السكان.. تفاصيل
رضا عبد العال : أحمد عبد القادر أفضل من تريزيجيه وزيزو والشحات
مصر تواصل إرسال قوافل «زاد العزة» إلى غزة عبر كرم أبو سالم.. تفاصيل
وزير الخارجية الإسباني: يجب أن يتوقف تصعيد الاحتلال العسكري الإسرائيلي في غزة
هل «النودلز» به مواد سامة أو مسرطنة؟ .. جمال شعبان يوضح
السفير الأمريكي لدى إسرائيل: نؤمن بأنه لا مكان لحماس في غزة بعد الحرب
توك شو

انخفاضات قوية بأسعار السيارات في مصر.. وتوقعات ببيع 200 ألف سيارة في 2025

منار عبد العظيم

شهد قطاع السيارات المصري تحولًا كبيرًا خلال عام 2025، تمثل في ارتفاع كبير في حجم المبيعات وانخفاضات قوية في الأسعار، خاصة في الفئة التي تتراوح بين 700 ألف إلى 1.5 مليون جنيه.


جاء ذلك بحسب ما صرّح به المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من أول وجديد" الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور.

تحسن واضح في السوق.. وعودة الثقة للمستهلك

أكد "أبو المجد" أن سوق السيارات في مصر شهد انفراجة حقيقية في 2025 مقارنةً بالأعوام الماضية، موضحًا أن عام 2024 كان من أسوأ الأعوام التي مرت على القطاع منذ أكثر من ربع قرن، حيث لم تتجاوز المبيعات خلاله 130 ألف سيارة فقط، وهو الرقم الأدنى منذ 25 عامًا.

وأضاف أن النصف الأول من 2025 وحده شهد بيع حوالي 76 ألف سيارة، ما يشير إلى انتعاش قوي. وتوقع أن يصل إجمالي مبيعات السيارات بحلول نهاية العام إلى نحو 200 ألف سيارة، ما يعكس ثقة أكبر لدى المستهلك، وتحسنًا في الوضع الاقتصادي والصناعي المحلي.

انفراجة في الإفراجات الجمركية.. باستثناء سيارات ذوي الهمم

وأشار رئيس رابطة تجار السيارات إلى أن أغلب المشكلات المتعلقة بالإفراج الجمركي عن السيارات قد تم حلها، وهو ما ساهم بشكل مباشر في زيادة المعروض داخل السوق المحلي، باستثناء سيارات ذوي الهمم، والتي لا تزال بعض قراراتها معلقة نتيجة تداخلات قانونية وتنظيمية.

انخفاض كبير في الأسعار بين 700 ألف و1.5 مليون جنيه

واحدة من أبرز التغيرات التي طرأت على سوق السيارات هذا العام، هي الانخفاضات القوية في أسعار السيارات ضمن الفئة المتوسطة إلى العليا، وتحديدًا تلك التي تتراوح أسعارها بين 700 ألف و1.5 مليون جنيه.
وأوضح "أبو المجد" أن هذه التخفيضات لم تكن نتيجة انخفاض الطلب أو تراجع السوق، بل جاءت نتيجة مباشرة لعدة عوامل، أبرزها:

توطين صناعة السيارات في مصر

بدء تشغيل 7 مصانع سيارات جديدة داخل البلاد

زيادة حجم المعروض مقارنةً بالطلب

حل أزمات الاستيراد والإفراجات الجمركية

توطين الصناعة.. كلمة السر وراء تحسن السوق

وأشار أبو المجد إلى أن توطين صناعة السيارات في مصر بدأ يؤتي ثماره سريعًا، حيث دخلت 7 مصانع جديدة حيز العمل منذ بداية العام، وهو ما ساهم في تغطية جزء من احتياجات السوق المحلي، وخلق نوع من التوازن بين العرض والطلب، ما أدى إلى تراجع الأسعار وعودة التنافسية إلى السوق.

البلوجر نورهان حفظي

بعد القبض عليها.. مفاجآت عثر عليها بشنطة البلوجر نورهان حفظي

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

شريف الدسوقي

شريف الدسوقي يكشف حقيقة تسبب بدرية طلبة في بتر قدمه

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

الدكتور حسام عبد الغفار

متحدث الصحة يحسم الجدل بشأن احتواء النودلز على مواد مسرطنة

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق اليوم الخميس 21-8-2025

بدرية طلبة

أول تعليق من أشرف زكي بعد التحقيق مع بدرية طلبة .. خاص

صورة أرشيفية

لغز وفاة يتحول إلى جريمة.. زوج ينهي حياة زوجته بـ مُلة السرير في سوهاج

تأييد المشدد 3 سنوات و3 أشهر لطفل وتغريمه 100 ألف جنيه لاتجاره فى الحشيش

تأييد المشدد 3 سنوات و3 أشهر لطفل وتغريمه 100 ألف جنيه لاتجاره فى الحشيش

نورهان حفظي

التحقيق مع البلوجر نورهان حفظي بعد ضبطها بتهمة بث مقاطع خادشة للحياء

ارشيفية

تفاصيل مثيرة في تناوب اعتداء 3 مسجلين خطر على سيدتين

تريند السوشيال ميديا .. من هو أوتاكا صديق هدير عبد الرازق

إطلالة صيفية .. نسرين طافش تستعرض جمالها

دون مكياج.. سلمى أبو ضيف تتألق بإطلالة بسيطة

لوك جديد.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

